Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо пыталось подписать украинца из-за границы — что пошло не так

Динамо пыталось подписать украинца из-за границы — что пошло не так

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 15:17
Динамо собиралось оформить трансфер украинца из Испании
Владислав Крапивцов на тренировке. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно активно изучало варианты усиления вратарской позиции. Столичный клуб интересовался несколькими кандидатами.

"Бело-синие" изучали варианты с трансферами украинцев, которые выступают за рубежом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Михаила Спиваковского

Реклама
Читайте также:

Одним из возможных вариантов назывался голкипер испанской "Жироны" Владислав Крапивцов. Речь шла о предварительном запросе и потенциальной аренде, что выглядело логичным шагом с учетом его статуса в каталонском клубе. 

Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов работает с мячом. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Почему трансфер Крапивцова не состоялся

По словам Спиваковского, между сторонами были рабочие контакты, а отношения клуба с агентом футболиста оставались нормальными. Тем не менее, сделка в итоге не была оформлена, и "Динамо" завершило зимнее окно без нового голкипера.

Крапивцов присоединился к "Жироне" в декабре 2024 года на правах свободного агента и подписал контракт до июня 2029 года. В текущем сезоне 20 летний украинец провел три матча, в которых пропустил восемь мячей, и пока не закрепился в статусе основного вратаря команды. 

Напомним, известная спортсменка несмотря на травму смогла дебютировать на Олимпийских играх в 42 года. 

Российские спортсмены оказались представлены в 8 из 19 пар в фигурном катании на Олимпиаде-2026 в Италии. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Жирона Владислав Крапивцов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации