Динамо собиралось оформить трансфер украинца из Испании

Владислав Крапивцов на тренировке. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно активно изучало варианты усиления вратарской позиции. Столичный клуб интересовался несколькими кандидатами.

"Бело-синие" изучали варианты с трансферами украинцев, которые выступают за рубежом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Михаила Спиваковского.

Одним из возможных вариантов назывался голкипер испанской "Жироны" Владислав Крапивцов. Речь шла о предварительном запросе и потенциальной аренде, что выглядело логичным шагом с учетом его статуса в каталонском клубе.

Владислав Крапивцов работает с мячом. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Почему трансфер Крапивцова не состоялся

По словам Спиваковского, между сторонами были рабочие контакты, а отношения клуба с агентом футболиста оставались нормальными. Тем не менее, сделка в итоге не была оформлена, и "Динамо" завершило зимнее окно без нового голкипера.

Крапивцов присоединился к "Жироне" в декабре 2024 года на правах свободного агента и подписал контракт до июня 2029 года. В текущем сезоне 20 летний украинец провел три матча, в которых пропустил восемь мячей, и пока не закрепился в статусе основного вратаря команды.

