Динамо збиралося оформити трансфер українця з Іспанії

Владислав Крапивцов на тренуванні. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Київське "Динамо" в зимове трансферне вікно активно вивчало варіанти посилення воротарської позиції. Столичний клуб цікавився декількома кандидатами.

"Біло-сині" вивчали варіанти з трансферами українців, які виступають за кордоном, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Михайла Співаковського.

Одним із можливих варіантів називався голкіпер іспанської "Жирони" Владислав Крапивцов. Йшлося про попередній запит і потенційну оренду, що виглядало логічним кроком з урахуванням його статусу в каталонському клубі.

Владислав Крапивцов працює з м'ячем. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Чому трансфер Крапивцова не відбувся

За словами Співаковського, між сторонами були робочі контакти, а відносини клубу з агентом футболіста залишалися нормальними. Проте угоду в підсумку не було оформлено, і "Динамо" завершило зимове вікно без нового голкіпера.

Крапивцов приєднався до "Жирони" в грудні 2024 року на правах вільного агента і підписав контракт до червня 2029 року. У поточному сезоні 20-річний українець провів три матчі, в яких пропустив вісім м'ячів, і поки що не закріпився в статусі основного воротаря команди.

