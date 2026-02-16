Динамо збиралося оформити трансфер українця з Іспанії

Динамо намагалося підписати українця з-за кордону — що пішло не так
Київське "Динамо" в зимове трансферне вікно активно вивчало варіанти посилення воротарської позиції. Столичний клуб цікавився декількома кандидатами.
"Біло-сині" вивчали варіанти з трансферами українців, які виступають за кордоном, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Михайла Співаковського.
Одним із можливих варіантів називався голкіпер іспанської "Жирони" Владислав Крапивцов. Йшлося про попередній запит і потенційну оренду, що виглядало логічним кроком з урахуванням його статусу в каталонському клубі.
Чому трансфер Крапивцова не відбувся
За словами Співаковського, між сторонами були робочі контакти, а відносини клубу з агентом футболіста залишалися нормальними. Проте угоду в підсумку не було оформлено, і "Динамо" завершило зимове вікно без нового голкіпера.
Крапивцов приєднався до "Жирони" в грудні 2024 року на правах вільного агента і підписав контракт до червня 2029 року. У поточному сезоні 20-річний українець провів три матчі, в яких пропустив вісім м'ячів, і поки що не закріпився в статусі основного воротаря команди.
