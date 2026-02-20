Барселона може замінити Левандовського на світову зірку

Форвард Ювентуса може стати заміною Левандовському у Барселоні
Сербський форвард Душан Влахович розглядає варіант продовження кар'єри в "Барселоні", якщо переговори про новий контракт із "Ювентусом" не завершаться успіхом. Гравець уже ініціював зустріч із керівництвом туринського клубу.
Найближчим часом Влаховіч зрозуміє, в якому клубі продовжить кар'єру, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Tutto Mercato.
Чинна угода Душана Влаховича розрахована до літа 2026 року. Пріоритетом для 26-річного форварда залишається продовження співпраці з "Ювентусом", однак у разі відсутності домовленості він готовий дочекатися закінчення контракту та перейти в інший клуб без компенсації.
До чого готується Влахович
У такій ситуації найбільш привабливим варіантом для серба стане "Барселона". Каталонці стежать за ситуацією і можуть скористатися можливістю посилити атаку без трансферних витрат. При цьому офіційних переговорів між сторонами поки що не підтверджено.
У поточному сезоні Влахович провів 17 матчів у всіх турнірах, забив шість м'ячів та віддав дві результативні передачі. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 35 млн євро, що робить потенційний перехід вільним агентом особливо вигідним для багатьох клубів.
