Барселона може замінити Левандовського на світову зірку

Решфорд вказує Левандовському напрямок виходу. Фото: Reuters/Albert Gea

Сербський форвард Душан Влахович розглядає варіант продовження кар'єри в "Барселоні", якщо переговори про новий контракт із "Ювентусом" не завершаться успіхом. Гравець уже ініціював зустріч із керівництвом туринського клубу.

Найближчим часом Влаховіч зрозуміє, в якому клубі продовжить кар'єру, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Tutto Mercato.

Реклама

Читайте також:

Чинна угода Душана Влаховича розрахована до літа 2026 року. Пріоритетом для 26-річного форварда залишається продовження співпраці з "Ювентусом", однак у разі відсутності домовленості він готовий дочекатися закінчення контракту та перейти в інший клуб без компенсації.

До чого готується Влахович

У такій ситуації найбільш привабливим варіантом для серба стане "Барселона". Каталонці стежать за ситуацією і можуть скористатися можливістю посилити атаку без трансферних витрат. При цьому офіційних переговорів між сторонами поки що не підтверджено.

Душан Влахович перед грою. Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

У поточному сезоні Влахович провів 17 матчів у всіх турнірах, забив шість м'ячів та віддав дві результативні передачі. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 35 млн євро, що робить потенційний перехід вільним агентом особливо вигідним для багатьох клубів.

Нагадаємо, російська атака на Дніпро призвела до того, що одна з важливих спортивних арен міста виявилася серйозно пошкодженою.

У Міжнародному паралімпійському комітеті відповіли на намір України не брати участь у церемонії відкриття Ігор-2026.