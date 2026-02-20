Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Форвард Ювентуса може стати заміною Левандовському у Барселоні

Форвард Ювентуса може стати заміною Левандовському у Барселоні

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 16:17
Барселона може замінити Левандовського на світову зірку
Решфорд вказує Левандовському напрямок виходу. Фото: Reuters/Albert Gea

Сербський форвард Душан Влахович розглядає варіант продовження кар'єри в "Барселоні", якщо переговори про новий контракт із "Ювентусом" не завершаться успіхом. Гравець уже ініціював зустріч із керівництвом туринського клубу.

Найближчим часом Влаховіч зрозуміє, в якому клубі продовжить кар'єру, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Tutto Mercato.

Реклама
Читайте також:

Чинна угода Душана Влаховича розрахована до літа 2026 року. Пріоритетом для 26-річного форварда залишається продовження співпраці з "Ювентусом", однак у разі відсутності домовленості він готовий дочекатися закінчення контракту та перейти в інший клуб без компенсації.

До чого готується Влахович

У такій ситуації найбільш привабливим варіантом для серба стане "Барселона". Каталонці стежать за ситуацією і можуть скористатися можливістю посилити атаку без трансферних витрат. При цьому офіційних переговорів між сторонами поки що не підтверджено.

Душан Влахович
Душан Влахович перед грою. Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

У поточному сезоні Влахович провів 17 матчів у всіх турнірах, забив шість м'ячів та віддав дві результативні передачі. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 35 млн євро, що робить потенційний перехід вільним агентом особливо вигідним для багатьох клубів.

Нагадаємо, російська атака на Дніпро призвела до того, що одна з важливих спортивних арен міста виявилася серйозно пошкодженою.

У Міжнародному паралімпійському комітеті відповіли на намір України не брати участь у церемонії відкриття Ігор-2026.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Футбол трансфери Барселона Ювентус Душан Влаховіч
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації