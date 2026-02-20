Влахович хочет заменить Левандовского в Барселоне

Мировая звезда футбола хочет заменить Левандовского в Барселоне
Сербский форвард Душан Влахович рассматривает вариант продолжения карьеры в "Барселоне", если переговоры о новом контракте с "Ювентусом" не завершатся успехом. Игрок уже инициировал встречу с руководством туринского клуба.
В ближайшее время Влахович поймет, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.
Действующее соглашение Душана Влаховича рассчитано до лета 2026 года. Приоритетом для 26-летнего форварда остается продление сотрудничества с "Ювентусом", однако в случае отсутствия договоренности он готов дождаться окончания контракта и перейти в другой клуб без компенсации.
К чему готовится Влахович
В такой ситуации наиболее привлекательным вариантом для серба станет "Барселона". Каталонцы следят за ситуацией и могут воспользоваться возможностью усилить атаку без трансферных затрат. При этом официальных переговоров между сторонами пока не подтверждено.
В текущем сезоне Влахович провел 17 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 35 млн евро, что делает потенциальный переход свободным агентом особенно выгодным для многих клубов.
Напомним, российская атака на Днепр привела к тому, что одна из важных спортивных арен города оказалась серьезно повреждена.
В Международном паралимпийском комитете ответили на намерение Украины не участвовать в церемонии открытия Игр-2026.
Читайте Новини.LIVE!