Влахович хочет заменить Левандовского в Барселоне

Сербский форвард Душан Влахович рассматривает вариант продолжения карьеры в "Барселоне", если переговоры о новом контракте с "Ювентусом" не завершатся успехом. Игрок уже инициировал встречу с руководством туринского клуба.

В ближайшее время Влахович поймет, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

Действующее соглашение Душана Влаховича рассчитано до лета 2026 года. Приоритетом для 26-летнего форварда остается продление сотрудничества с "Ювентусом", однако в случае отсутствия договоренности он готов дождаться окончания контракта и перейти в другой клуб без компенсации.

К чему готовится Влахович

В такой ситуации наиболее привлекательным вариантом для серба станет "Барселона". Каталонцы следят за ситуацией и могут воспользоваться возможностью усилить атаку без трансферных затрат. При этом официальных переговоров между сторонами пока не подтверждено.

Душан Влахович перед игрой. Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

В текущем сезоне Влахович провел 17 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 35 млн евро, что делает потенциальный переход свободным агентом особенно выгодным для многих клубов.

