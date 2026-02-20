Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мировая звезда футбола хочет заменить Левандовского в Барселоне

Мировая звезда футбола хочет заменить Левандовского в Барселоне

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 16:17
Влахович хочет заменить Левандовского в Барселоне
Рэшфорд указывает Левандовскому направление выхода. Фото: Reuters/Albert Gea

Сербский форвард Душан Влахович рассматривает вариант продолжения карьеры в "Барселоне", если переговоры о новом контракте с "Ювентусом" не завершатся успехом. Игрок уже инициировал встречу с руководством туринского клуба.

В ближайшее время Влахович поймет, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato

Реклама
Читайте также:

Действующее соглашение Душана Влаховича рассчитано до лета 2026 года. Приоритетом для 26-летнего форварда остается продление сотрудничества с "Ювентусом", однако в случае отсутствия договоренности он готов дождаться окончания контракта и перейти в другой клуб без компенсации. 

К чему готовится Влахович

В такой ситуации наиболее привлекательным вариантом для серба станет "Барселона". Каталонцы следят за ситуацией и могут воспользоваться возможностью усилить атаку без трансферных затрат. При этом официальных переговоров между сторонами пока не подтверждено. 

Душан Влахович
Душан Влахович перед игрой. Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

В текущем сезоне Влахович провел 17 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 35 млн евро, что делает потенциальный переход свободным агентом особенно выгодным для многих клубов. 

Напомним, российская атака на Днепр привела к тому, что одна из важных спортивных арен города оказалась серьезно повреждена

В Международном паралимпийском комитете ответили на намерение Украины не участвовать в церемонии открытия Игр-2026. 

спорт футбол Футбол трансферы Барселона Ювентус Душан Влахович
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации