Горецка станет свободным агентом и перейдет в Арсенал

Игроки "Баварии" празднуют гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горецка рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Приоритетным направлением для него остается "Арсенал".

Контракт 31-летнего хавбека истекает в июне, и летом он может выйти на рынок свободных агентов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Интерес к 31-летнему Леону Горецке проявляют несколько клубов. В борьбу включился леверкузенский "Байер", представители которого уже связывались с окружением футболиста. Однако вопрос зарплаты может стать препятствием. Требования немецкого игрока превышают 10 млн евро за сезон.

Условия трансфера Горецки

Ситуацию также отслеживают мадридский "Атлетико" и итальянский "Милан", однако окончательное решение хавбек намерен принять после оценки спортивных перспектив и финансовых условий. В "Баварии" Горецка провел несколько сезонов, но продление соглашения не состоялось, что и открыло путь к возможному уходу.

Леон Горецка и Харри Кейн. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

За время выступлений в Мюнхене Горецка стал чемпионом Германии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов УЕФА. В составе сборной Германии он участвовал в чемпионатах Европы и мира, стабильно выходя в стартовом составе и отличаясь результативными действиями.

