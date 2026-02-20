Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Арсенал подпишет лидера Баварии, чтобы выиграть АПЛ

Арсенал подпишет лидера Баварии, чтобы выиграть АПЛ

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 13:49
Горецка станет свободным агентом и перейдет в Арсенал
Игроки "Баварии" празднуют гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горецка рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Приоритетным направлением для него остается "Арсенал".

Контракт 31-летнего хавбека истекает в июне, и летом он может выйти на рынок свободных агентов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Реклама
Читайте также:

Интерес к 31-летнему Леону Горецке проявляют несколько клубов. В борьбу включился леверкузенский "Байер", представители которого уже связывались с окружением футболиста. Однако вопрос зарплаты может стать препятствием. Требования немецкого игрока превышают 10 млн евро за сезон. 

Условия трансфера Горецки

Ситуацию также отслеживают мадридский "Атлетико" и итальянский "Милан", однако окончательное решение хавбек намерен принять после оценки спортивных перспектив и финансовых условий. В "Баварии" Горецка провел несколько сезонов, но продление соглашения не состоялось, что и открыло путь к возможному уходу. 

Харри Кейн
Леон Горецка и Харри Кейн. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

За время выступлений в Мюнхене Горецка стал чемпионом Германии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов УЕФА. В составе сборной Германии он участвовал в чемпионатах Европы и мира, стабильно выходя в стартовом составе и отличаясь результативными действиями. 

Напомним, российская атака на Днепр привела к разрушению известной спортивной арены. 

На Олимпиаде-2026 зафиксирована еще одна сенсация, которая связана с женским одиночным фигурным катанием. 

спорт футбол Футбол трансферы Бавария Арсенал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации