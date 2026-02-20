Лідер збірної Німеччини може стати новачком Арсеналу

Гравці "Баварії" святкують гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Леон Горецка розглядає різні варіанти продовження кар'єри. Пріоритетним напрямком для нього залишається "Арсенал".

Контракт 31-річного хавбека закінчується в червні, і влітку він може вийти на ринок вільних агентів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Інтерес до 31-річного Леона Горецкі виявляють кілька клубів. У боротьбу включився леверкузенський "Баєр", представники якого вже зв'язувалися з оточенням футболіста. Однак питання зарплати може стати перешкодою. Вимоги німецького гравця перевищують 10 млн євро за сезон.

Умови трансферу Горецкі

Ситуацію також відстежують мадридський "Атлетіко" та італійський "Мілан", однак остаточне рішення хавбек має намір ухвалити після оцінки спортивних перспектив та фінансових умов. У "Баварії" Горецка провів кілька сезонів, але продовження угоди не відбулося, що й відкрило шлях до можливого відходу.

Леон Горецка та Гаррі Кейн. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

За час виступів у Мюнхені Горецка став чемпіоном Німеччини, вигравав Кубок та Суперкубок країни, а також Лігу чемпіонів УЄФА. У складі збірної Німеччини він брав участь у чемпіонатах Європи та світу, стабільно виходячи в стартовому складі і відзначаючись результативними діями.

