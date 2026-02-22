Видео
Україна
Видео

Лупашко покинул Украину — чем он занимается и где находится

Лупашко покинул Украину — чем он занимается и где находится

Дата публикации 22 февраля 2026 12:58
Лупашко разобрал матч Сассуоло — Верона, который он лично посетил
Владислав Лупашко перед матчем УПЛ. Фото: ФК "Карпаты"

Бывший главный тренер львовских Карпаты Владислав Лупашко посетил матч чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Вероной". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

О визите на матч Лупашко сообщил в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Лупашко за пределами Украины

Пока неизвестно, на каких условиях Лупашко покинул Украину и чем сейчас занимается. Ранее была заинтересованность об интересе к тренеру из Казахстана, но она не подтвердилась.

Относительно матча специалист написал, что ожидал позиционного противостояния, однако отметил прагматичный характер встречи. По его словам, "Сассуоло" контролировал мяч, тогда как Верона контролировала пространство благодаря компактному блоку в средней трети и перекрытию центральных коридоров.

Парадокс матча, по его оценке, заключался в том, что все три гола "Сассуоло" стали следствием индивидуальных ошибок гостей в фазе владения и быстрых переходов после отбора.

Лупашко после окончания футбольной карьеры в 2021 году тренировал "Ингулец" и "Карпаты"

Напомним, ранее главный тренер итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини решил продать Артема Довбика.

Португальскому ветерану "Аль-Насра" Криштуану Роналду покорилось вечное достижение.

граница Италия Карпаты Серия А Владислав Лупашко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
