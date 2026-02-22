Відео
Лупашко після звільнення з Карпат несподівано виїхав з України

Лупашко після звільнення з Карпат несподівано виїхав з України

Дата публікації: 22 лютого 2026 12:58
Лупашко наразі знаходиться поза межами України — що відомо
Владислав Лупашко перед матчем УПЛ. Фото: ФК "Карпати"

Колишній головний тренер львівських "Карпат" Владислав Лупашко залишив Україну та відвідав матч чемпіонату Італії між "Сассуоло" і "Верона". Гра відбулася на стадіоні "Мапей" у Реджо-Емілії в рамкахх Серія А та завершилася перемогою господарів 3:0.

Про візит на матч Лупашко повідомив у Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Лупашко поза межами України

Наразі невідомо, на яких умовах Лупашко покинув Україну та чим наразі займається. Раніше була зацікавленість про інтерес до тренера з Казахстану, але вона не підтвердилась.

Стосовно матчу фахівець написав, що очікував позиційного протистояння, однак відзначив прагматичний характер зустрічі. За його словами, "Сассуоло" контролював м’яч, тоді як Верона контролювала простір завдяки компактному блоку в середній третині та перекриттю центральних коридорів.

Парадокс матчу, за його оцінкою, полягав у тому, що всі три голи "Сассуоло" стали наслідком індивідуальних помилок гостей у фазі володіння та швидких переходів після відбору.

Лупашко після закінчення футбольної кар'єри у 2021 році тренував "Інгулець" та "Карпати"

Нагадаємо, раніше головний тренер італійської "Роми" Джан П'єро Гасперіні вирішив продати Артема Довбика.

Португальському ветерану "Аль-Насра" Кріштуану Роналду підкорилося вічне досягнення.

кордон Італія Карпати Серія А Владислав Лупашко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
