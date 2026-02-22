Роналду забив 963-й гол та оформив рекорд

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольну статистику. У матчі 23-го туру саудівської Про-Ліги проти "Аль-Хазма" форвард "Аль-Насра" відкрив рахунок уже на 13-й хвилині, а згодом оформив дубль.

Роналду вдалося встановити унікальний рекорд для тих кому за 30 років, повідомив портал Новини.LIVE.

Новий рекорд Роналду

Завдяки цьому голу Роналду подолав позначку у 500 м’ячів, забитих після 30 років. Загалом у його кар’єрі тепер 963 результативні удари. Раніше жоден футболіст у світі таког не робив.

Поєдинок відбувся на стадіоні "Аль-Авваль Парк" в Ер-Ріяді й завершився впевненою перемогою господарів — 4:0. Окрім Роналду, забивали Кінгслі Коман та Габріел Анжело.

У нинішньому сезоні 41-річний португалець має 20 голів у 22 матчах у всіх турнірах. Після цієї перемоги "Аль-Наср" набрав 55 очок у 22 турах і очолив турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії. "Аль-Хазм" із 24 балами посідає 12-ту позицію.

