Дональд Трамп звернувся до Кріштіану Роналду в TikTok

Трамп звернувся до Роналду та розповів про футбольні уподобання
Президент США Дональд Трамп вкотре публічно заявив про своє захоплення Кріштіану Роналду. Очільник Білого дому та зірковий португальський футболіст неодноразово демонстрували взаємну симпатію.
На своїй сторінці в TikTok Дональд Трамп опублікував ролик, у якому безпосередньо звернувся до форварда на тлі підготовки країни до чемпіонату світу 2026 року, повідомляє портал Новини.LIVE.
У відео Дональд Трамп назвав Кріштіану Роналду найвеличнішим гравцем та наголосив, що Америка чекає на його приїзд. Додатково було опубліковано фрагмент, де президент жонглює м'ячем в Овальному кабінеті. Пізніше з'ясувалося, що частина візуального контенту створена з використанням технологій штучного інтелекту.
Що Трамп сказав Роналду
Звернення викликало обговорення і у зв'язку з тим, що давній суперник Роналду — Ліонель Мессі — нині виступає у США за клуб MLS. Проте Трамп неодноразово підкреслював особисту повагу до португальського нападника, який зараз грає за "Аль-Наср". Раніше під час прийому в Білому домі, Трамп також тепло відгукувався про футболіста.
"Роналду, ти — найбільший гравець усіх часів. Америка потребує тебе. Продовжуй у тому ж дусі, ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із тобою тут найближчим часом", — говорив Трамп.
