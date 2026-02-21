Дональд Трамп звернувся до Кріштіану Роналду в TikTok

Кріштіану Роналду в матчі за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Президент США Дональд Трамп вкотре публічно заявив про своє захоплення Кріштіану Роналду. Очільник Білого дому та зірковий португальський футболіст неодноразово демонстрували взаємну симпатію.

На своїй сторінці в TikTok Дональд Трамп опублікував ролик, у якому безпосередньо звернувся до форварда на тлі підготовки країни до чемпіонату світу 2026 року, повідомляє портал Новини.LIVE.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

У відео Дональд Трамп назвав Кріштіану Роналду найвеличнішим гравцем та наголосив, що Америка чекає на його приїзд. Додатково було опубліковано фрагмент, де президент жонглює м'ячем в Овальному кабінеті. Пізніше з'ясувалося, що частина візуального контенту створена з використанням технологій штучного інтелекту.

Що Трамп сказав Роналду

Звернення викликало обговорення і у зв'язку з тим, що давній суперник Роналду — Ліонель Мессі — нині виступає у США за клуб MLS. Проте Трамп неодноразово підкреслював особисту повагу до португальського нападника, який зараз грає за "Аль-Наср". Раніше під час прийому в Білому домі, Трамп також тепло відгукувався про футболіста.

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

"Роналду, ти — найбільший гравець усіх часів. Америка потребує тебе. Продовжуй у тому ж дусі, ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із тобою тут найближчим часом", — говорив Трамп.

