Дональд Трамп записал специальное видео для Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Президент США Дональд Трамп вновь публично выразил восхищение Криштиану Роналду. Глава Белого дома и легендарный португалец неоднократно признавались в симпатии друг к другу.

На своей странице в TikTok Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором напрямую обратился к форварду на фоне подготовки страны к чемпионату мира 2026 года, сообщает портал Новини.LIVE.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

В видео Дональд Трамп назвал Криштиану Роналду величайшим игроком и подчеркнул, что Америка ждет его приезда. Дополнительно был опубликован фрагмент, где президент жонглирует мячом в Овальном кабинете. Позже выяснилось, что часть визуального контента создана с использованием технологий искусственного интеллекта.

Что Трамп сказал Роналду

Обращение вызвало обсуждение и в связи с тем, что давний соперник Роналду — Лионель Месси — в настоящее время выступает в США за клуб MLS. Тем не менее, Трамп неоднократно подчеркивал личное уважение к португальскому нападающему, который сейчас играет за "Аль-Наср". Ранее во время приема в Белом доме, Трамп также тепло отзывался о футболисте.

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

"Роналду, ты — величайший игрок всех времен. Америка нуждается в тебе. Продолжай в том же духе, мы с нетерпением ждем встречи с тобой здесь в ближайшее время", — говорил Трамп.

