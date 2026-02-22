Роналду оформил дубль и достиг 963 голов

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Матч 23-го тура саудовской Про-Лиги между "Аль-Насром" и "Аль-Хазмом" завершился разгромной победой хозяев — 4:0. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду.

Роналду удалось установить уникальный рекорд для тех кому за 30 лет, сообщил портал Новини.LIVE.

Новый рекорд Роналду

Благодаря этому голу Роналду преодолел отметку в 500 мячей, забитых после 30 лет. Всего в его карьере теперь 963 результативных удара. Ранее ни один футболист в мире такого не делал.

Поединок состоялся на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде и завершился уверенной победой хозяев — 4:0. Кроме Роналду, забивали Кингсли Коман и Габриэл Анжело.

В нынешнем сезоне 41-летний португалец имеет 20 голов в 22 матчах во всех турнирах. После этой победы "Аль-Наср" набрал 55 очков в 22 турах и возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Хазм" с 24 баллами занимает 12-ю позицию.

