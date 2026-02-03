Відео
Карʼєра Харлан на паузі — чемпіонка вразила новиною

Карʼєра Харлан на паузі — чемпіонка вразила новиною

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 19:43
Олімпійська чемпіонка Харлан повідомила про вагітність — що відомо
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Українська олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з фехтування на шаблі Ольга Харлан після своєї перемоги вже півтора року не поверталася до повноцінних виступів. Як виявилося, цей період може продовжитися для 35-річної спортсменки.

Харлан в Instagram повідомила про вагітність.

Зазначимо, що Харлан з 2019 року зустрічається з титулованим італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пауза Харлан продовжиться

Одна з найтитулованіших спортсменок в історії України опублікувала відео разом із нареченим, який ніжно погладжував живіт фехтувальниці.

"Найкращий розділ скоро почнеться", — заявила спортсменка.

Таким чином Харлан дала зрозуміти, що найближчим часом не виступатиме на міжнародних змаганнях і продовжить паузу в кар’єрі. З огляду на те що Ользі вже 35 років і вона планує відкрити велику фехтувальну школу в Києві, перспектива повернення до змагальної кар’єри залишається відкритим питанням.

У 2024 році Самеле зробив Харлан пропозицію, однак наразі невідомо, коли відбудеться весілля.

Зазначимо, що раніше українка була одружена з фехтувальником Дмитром Бойком, з яким прожила чотири роки та розлучилася у 2018-му.

Додамо, що Ольга є рекордсменкою України за кількістю олімпійських нагород — шість медалей (два золота, срібло та три бронзи).

вагітність Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування шабля
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
