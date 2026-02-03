Олімпійська чемпіонка Харлан повідомила про вагітність — що відомо

Карʼєра Харлан на паузі — чемпіонка вразила новиною
Українська олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з фехтування на шаблі Ольга Харлан після своєї перемоги вже півтора року не поверталася до повноцінних виступів. Як виявилося, цей період може продовжитися для 35-річної спортсменки.
Харлан в Instagram повідомила про вагітність.
Зазначимо, що Харлан з 2019 року зустрічається з титулованим італійським фехтувальником Луїджі Самеле.
Пауза Харлан продовжиться
Одна з найтитулованіших спортсменок в історії України опублікувала відео разом із нареченим, який ніжно погладжував живіт фехтувальниці.
"Найкращий розділ скоро почнеться", — заявила спортсменка.
Таким чином Харлан дала зрозуміти, що найближчим часом не виступатиме на міжнародних змаганнях і продовжить паузу в кар’єрі. З огляду на те що Ользі вже 35 років і вона планує відкрити велику фехтувальну школу в Києві, перспектива повернення до змагальної кар’єри залишається відкритим питанням.
У 2024 році Самеле зробив Харлан пропозицію, однак наразі невідомо, коли відбудеться весілля.
Зазначимо, що раніше українка була одружена з фехтувальником Дмитром Бойком, з яким прожила чотири роки та розлучилася у 2018-му.
Додамо, що Ольга є рекордсменкою України за кількістю олімпійських нагород — шість медалей (два золота, срібло та три бронзи).
