Харлан закликала допомогти родині спортсменів, чий дім знищив обстріл

В результаті одного з російських обстрілів було знищено помешкання родини українських спортсменів. Постраждалими стали важкоатлети Ігор та Юлія Шимечки.

Харлан в Instagram закликала підписників фінансово допомогти постраждалим.

Харлан допомагає постраждалим спортсменам

Житло важкоатлетів Шимечко була пошкоджена внаслідок влучання російського дрона.

Українська фехтувальниця повідомила, що удар припав безпосередньо по будинку спортсменів. За її словами, родина не постраждала, однак оселя зазнала серйозних руйнувань і потребує відновлення.

Харлан звернулася до підписників із проханням долучитися до збору коштів, наголосивши, що кожен внесок має значення і навіть невеликий донат може допомогти родині повернутися до нормального життя.

Зазначимо, що після Олімпійських ігор-2024 в Парижі Харлан досі не повернулась до повноцінних виступів.

