Україна
Харлан закликала допомогти сім'ї спортсменів, житло яких знищили

Харлан закликала допомогти сім'ї спортсменів, житло яких знищили

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:25
Харлан закликала допомогти родині спортсменів, чий дім знищив обстріл
Ольга Харлан. Фото: Reuters

В результаті одного з російських обстрілів було  знищено помешкання родини українських спортсменів. Постраждалими стали важкоатлети Ігор та Юлія Шимечки.

Харлан в Instagram закликала підписників фінансово допомогти постраждалим.

Читайте також:
Ольга Харлан
Повідомлення Ольги Харлан. Фото: скриншот

Харлан допомагає постраждалим спортсменам

Житло важкоатлетів Шимечко була пошкоджена внаслідок влучання російського дрона.

Українська фехтувальниця повідомила, що удар припав безпосередньо по будинку спортсменів. За її словами, родина не постраждала, однак оселя зазнала серйозних руйнувань і потребує відновлення.

Харлан звернулася до підписників із проханням долучитися до збору коштів, наголосивши, що кожен внесок має значення і навіть невеликий донат може допомогти родині повернутися до нормального життя.

Зазначимо, що після Олімпійських ігор-2024 в Парижі Харлан досі не повернулась до повноцінних виступів.

Нагадаємо, український журналіст назвав ымена закордонних тренерів, які могли прийти в "Динамо".

Аргентинська легенда футболу Ліонель Мессі може заробити кілька мільярдів перед пенсією.

обстріли житло Ольга Харлан війна в Україні важка атлетика
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
