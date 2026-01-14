Харлан призвала помочь семье спортсменов, чей дом уничтожил обстрел

Ольга Харлан. Фото: Reuters

В результате одного из российских обстрелов было уничтожено помещение семьи украинских спортсменов. Пострадавшими стали тяжелоатлеты Игорь и Юлия Шимечко.

Харлан в Instagram призвала подписчиков финансово помочь пострадавшим.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Ольги Харлан. Фото: скриншот

Харлан помогает пострадавшим спортсменам

Жилье тяжелоатлетов Шимечко было повреждено в результате попадания российского дрона.

Украинская фехтовальщица сообщила, что удар пришелся непосредственно по дому спортсменов. По ее словам, семья не пострадала, однако дом претерпел серьезные разрушения и нуждается в восстановлении.

Харлан обратилась к подписчикам с просьбой присоединиться к сбору средств, отметив, что каждый вклад имеет значение и даже небольшой донат может помочь семье вернуться к нормальной жизни.

Отметим, что после Олимпийских игр-2024 в Париже Харлан до сих пор не вернулась к полноценным выступлениям.

Напомним, украинский журналист назвал имена зарубежных тренеров, которые могли прийти в "Динамо".

Аргентинская легенда футбола Лионель Месси может заработать несколько миллиардов перед пенсией.