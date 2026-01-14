Харлан призвала помочь семье спортсменов, чей дом уничтожил обстрел

Харлан призвала помочь семье атлетов, жилье которых уничтожили
В результате одного из российских обстрелов было уничтожено помещение семьи украинских спортсменов. Пострадавшими стали тяжелоатлеты Игорь и Юлия Шимечко.
Харлан в Instagram призвала подписчиков финансово помочь пострадавшим.
Харлан помогает пострадавшим спортсменам
Жилье тяжелоатлетов Шимечко было повреждено в результате попадания российского дрона.
Украинская фехтовальщица сообщила, что удар пришелся непосредственно по дому спортсменов. По ее словам, семья не пострадала, однако дом претерпел серьезные разрушения и нуждается в восстановлении.
Харлан обратилась к подписчикам с просьбой присоединиться к сбору средств, отметив, что каждый вклад имеет значение и даже небольшой донат может помочь семье вернуться к нормальной жизни.
Отметим, что после Олимпийских игр-2024 в Париже Харлан до сих пор не вернулась к полноценным выступлениям.
Напомним, украинский журналист назвал имена зарубежных тренеров, которые могли прийти в "Динамо".
Аргентинская легенда футбола Лионель Месси может заработать несколько миллиардов перед пенсией.
Читайте Новини.LIVE!