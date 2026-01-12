Російський дрон ударив по будинку українського чемпіона

Спортсмен та тренер Ігор Шимечко. Фото: instagram.com/shymechko_i/

Будинок українського важкоатлета Ігоря Шимечка, дворазового чемпіона Європи та учасника Олімпійських ігор, зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки російського дрона.

Удар припав на житловий будинок, де в момент обстрілу перебували сам спортсмен, його дружина Юлія та їхня дитина, повідомив Telegram-канал United24.

Деталі події

Подружжя Шимечко — професійні атлети. За словами близьких до сім'ї джерел, атака ледь не призвела до трагедії, проте родині вдалося вижити. Пошкодження будівлі виявилися значними, а сам інцидент став ще одним нагадуванням про те, в яких умовах сьогодні живуть українські спортсмени.

Ігор Шимечко (праворуч) як тренер. Фото: instagram.com/shymechko_i/

Реальність така, що навіть ті, хто роками представляв країну на міжнародних аренах, змушені проводити ночі під загрозою дронів та ракет. Кар'єри, побудовані на дисципліні, правилах та чесній конкуренції, сьогодні є сусідами з постійною небезпекою для життя і безпеки родин.

Ігор Шимечко — один із найтитулованіших українських важкоатлетів свого покоління. Він двічі ставав чемпіоном Європи, стабільно входячи до числа лідерів континентальних турнірів у своїй ваговій категорії. Спортсмен представляв Україну на Олімпійських іграх, де виступав на тлі жорсткої міжнародної конкуренції. Протягом кар'єри Шимечко залишався одним із ключових представників української школи важкої атлетики на світовій арені.

