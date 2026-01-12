Российский дрон ударил по дому украинского чемпиона

Спортсмен и тренер Игорь Шимечко. Фото: instagram.com/shymechko_i/

Дом украинского тяжелоатлета Игоря Шимечко, двукратного чемпиона Европы и участника Олимпийских игр, получил серьезные повреждения в результате атаки российского дрона.

Удар пришелся по жилому дому, где в момент обстрела находились сам спортсмен, его жена Юлия и их ребенок, сообщил Telegram-канал United24.

Детали произошедшего

Оба супруга Шимечко — профессиональные атлеты. По словам близких к семье источников, атака едва не привела к трагедии, однако семье удалось выжить. Повреждения здания оказались значительными, а сам инцидент стал еще одним напоминанием о том, в каких условиях сегодня живут украинские спортсмены.

Игорь Шимечко (справа) в качестве тренера. Фото: instagram.com/shymechko_i/

Реальность такова, что даже те, кто годами представлял страну на международных аренах, вынуждены проводить ночи под угрозой дронов и ракет. Карьеры, построенные на дисциплине, правилах и честной конкуренции, сегодня соседствуют с постоянной опасностью для жизни и безопасности семей.

Игорь Шимечко — один из самых титулованных украинских тяжелоатлетов своего поколения. Он дважды становился чемпионом Европы, стабильно входя в число лидеров континентальных турниров в своей весовой категории. Спортсмен представлял Украину на Олимпийских играх, где выступал на фоне жесткой международной конкуренции. На протяжении карьеры Шимечко оставался одним из ключевых представителей украинской школы тяжелой атлетики на мировой арене.

