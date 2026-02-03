Олимпийская чемпионка Харлан сообщила о беременности - что известно

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Украинская олимпийская чемпионка Парижа-2024 по фехтованию на сабле Ольга Харлан после своей победы уже полтора года не возвращалась к полноценным выступлениям. Как оказалось, этот период может продолжиться для 35-летней спортсменки.

Харлан в Instagram сообщила о беременности.

Реклама

Читайте также:

Отметим, что Харлан с 2019 года встречается с титулованным итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Пауза Харлан продолжится

Одна из самых титулованных спортсменок в истории Украины опубликовала видео вместе с женихом, который нежно поглаживал живот фехтовальщицы.

"Лучший раздел скоро начнется",— заявила спортсменка.

Таким образом Харлан дала понять, что в ближайшее время не будет выступать на международных соревнованиях и продолжит паузу в карьере. Учитывая, что Ольге уже 35 лет и она планирует открыть большую фехтовальную школу в Киеве, перспектива возвращения к соревновательной карьере остается открытым вопросом.

В 2024 году Самеле сделал Харлан предложение, однако пока неизвестно, когда состоится свадьба.

Отметим, что ранее украинка была замужем за фехтовальщиком Дмитрием Бойко, с которым прожила четыре года и развелась в 2018-м.

Добавим, что Ольга является рекордсменкой Украины по количеству олимпийских наград — шесть медалей (два золота, серебро и три бронзы).

Напомним, стало известно о трансляторе Олимпийских игр-2026 в Украине.

Жена Александра Зинченко испытала шок, общаясь с болельщиками "Аякса".

Известного украинского футболиста Михаила Мудрика дисквалифицировали за оскорбление поляков.