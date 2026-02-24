Цыганков и Ванат получили высокие оценки за матч против Алавеса

Виктор Цыганков после гола. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

"Жирона" в очередном матче чемпионата Испании по футболу не сумела довести победу до конца и сыграла вничью с "Алавесом" в 25-м туре Ла Лиги. Игроки сборной Украины Владислав Ванат и Виктор Цыганков не ушли с поля без гола.

Встреча, которая прошла в понедельник, 23 февраля на стадионе "Мендисорроса" в Витории, завершилась со счетом 2:2, сообщает портал Новини.LIVE.

Хозяева поля открыли счет уже на пятой минуте, когда Лукаc Бойе оказался первым на добивании после навеса с левого фланга. "Жирона" отреагировала активной игрой и восстановила паритет ближе к середине первого тайма. Усилия каталонцев завершились точным ударом Владислава Ваната в концовке подачи с углового.

Украинцы отметились, но три очка ускользнули

Во втором тайме "Жирона" вышла вперед благодаря голу Виктора Цыганкова, который воспользовался ошибкой обороны соперника и пробил в пустые ворота. Однако за минуту до финального свистка Бойе вновь отличился и восстановил паритет, вынудив команды разделить очки.

Владислав Ванат празднует гол. Фото: Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images

После этой встречи "Жирона" поднялась на одиннадцатое место в турнирной таблице с 30 очками, в то время как "Алавес" остался четырнадцатым, имея в активе 27 баллов, и продолжает борьбу за выход из зоны вылета.

По ходу матча Виктор Цыганков получил травму, но сумел подняться и продолжить поединок. За этот матч полузащитник получил от портала WhoScored оценку 7,8. Это лучший результат в "Жироне". Оценка Владислава Ваната — 6,9.

Чемпионат Испании, 25-й тур.

Алавес — Жирона — 2:2

Голы: Бое, 5, 89 — Ванат, 31, Цыганков, 76.

