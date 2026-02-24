Відео
Головна Спорт Циганков став героєм матчу з Алавесом, оцінка Ваната виявилася нижчою

Дата публікації: 24 лютого 2026 08:50
Циганков та Ванат виявилося героями матчу Жирони із Алавесом
Віктор Циганков після голу. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Каталонська "Жирона" у черговому поєдинку чемпіонату Іспанії не втримала перевагу та розписала нічию з "Алавесом" у 25-му турі Ла-Ліги. Українські збірники Владислав Ванат та Віктор Циганков відзначилися результативними ударами.

Зустріч, яка пройшла в понеділок, 23 лютого на стадіоні "Мендісорроса" у Віторії, завершилася з рахунком 2:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

Господарі поля відкрили рахунок уже на п'ятій хвилині, коли Лукас Бойє виявився першим на добиванні після навісу з лівого флангу. "Жирона" відреагувала активною грою та відновила паритет ближче до середини першого тайму. Зусилля каталонців завершилися точним ударом Владислава Ваната в кінцівці подачі з кутового.

Українці відзначилися, але три очки вислизнули

У другому таймі "Жирона" вийшла вперед завдяки голу Віктора Циганкова, який скористався помилкою оборони суперника та пробив у порожні ворота. Однак за хвилину до фінального свистка Бойє знову відзначився і відновив паритет, змусивши команди розділити очки.

Владислав Ванат
Владислав Ванат святкує гол. Фото: Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images

Після цієї зустрічі "Жирона" піднялася на одинадцяте місце в турнірній таблиці з 30 очками, тоді як "Алавес" залишився чотирнадцятим, маючи в активі 27 балів, і продовжує боротьбу за вихід із зони вильоту.

Під час матчу Віктор Циганков зазнав травми, але зумів піднятися і продовжити поєдинок. За цей матч півзахисник отримав від порталу WhoScored оцінку 7,8. Це найкращий результат у "Жироні". Оцінка Владислава Ваната — 6,9.

Чемпіонат Іспанії, 25-й тур.

Алавес — Жирона — 2:2
Голи: Бойє, 5, 89 — Ванат, 31, Циганков, 76.

спорт футбол Віктор Циганков Іспанська Ла Ліга Владислав Ванат Жирона
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
