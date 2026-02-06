Спортивний директор Жирони розповів про трансфер Циганкова

У Жироні пояснили відмову від трансферу Циганкова
Хавбек збірної України Віктор Циганков під час зимового трансферного вікна міг опинитися в іншому клубі. Ним цікавилися представники двох європейських чемпіонів.
Каталонський клуб вирішив залишити лідера, щоб уникнути пониження в класі за підсумками сезону, повідомляє Marca.
Спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель підтвердив, що клуб отримував пропозиції щодо низки ключових гравців у зимове трансферне вікно. Серед футболістів, до яких виявляли інтерес, був і півзахисник Віктор Циганков.
За словами функціонера, "Жирона" розглядала варіанти, які надійшли, проте в підсумку ухвалила рішення зберегти провідних виконавців. Клуб робить ставку на поточний склад і не захотів послаблювати команду у важливий відрізок сезону.
Що чекає на Циганкова в майбутньому
Керівництво каталонського клубу пояснює свою позицію спортивними завданнями. У "Жироні" вважають, що стабільність складу відіграє ключову роль у боротьбі за збереження місця в лізі, тому пріоритет було віддано не трансферам, а продовженню контрактів.
"Жирона" завжди відкрита до продажу гравців, це не секрет. Взимку у нас були пропозиції щодо Арнау та Циганкова, але ми хочемо продовжити їхні контракти, тому що це важливі футболісти. Зараз ми боремося за виживання, і в такій ситуації вирішили їх не продавати", — заявив Карсель.
Контракт Віктора Циганкова з "Жироною" діє до літа 2027 року. У поточному сезоні півзахисник провів стабільний відрізок, забивши 5 голів та віддавши 2 результативні передачі у всіх турнірах.
