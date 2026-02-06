Відео
У Жироні пояснили відмову від трансферу Циганкова

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 09:45
Спортивний директор Жирони розповів про трансфер Циганкова
Віктор Циганков (у центрі) перед матчем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Хавбек збірної України Віктор Циганков під час зимового трансферного вікна міг опинитися в іншому клубі. Ним цікавилися представники двох європейських чемпіонів.

Каталонський клуб вирішив залишити лідера, щоб уникнути пониження в класі за підсумками сезону, повідомляє Marca.

Спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель підтвердив, що клуб отримував пропозиції щодо низки ключових гравців у зимове трансферне вікно. Серед футболістів, до яких виявляли інтерес, був і півзахисник Віктор Циганков.

Виктор Цыганков
Лідер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

За словами функціонера, "Жирона" розглядала варіанти, які надійшли, проте в підсумку ухвалила рішення зберегти провідних виконавців. Клуб робить ставку на поточний склад і не захотів послаблювати команду у важливий відрізок сезону.

Що чекає на Циганкова в майбутньому

Керівництво каталонського клубу пояснює свою позицію спортивними завданнями. У "Жироні" вважають, що стабільність складу відіграє ключову роль у боротьбі за збереження місця в лізі, тому пріоритет було віддано не трансферам, а продовженню контрактів.

"Жирона" завжди відкрита до продажу гравців, це не секрет. Взимку у нас були пропозиції щодо Арнау та Циганкова, але ми хочемо продовжити їхні контракти, тому що це важливі футболісти. Зараз ми боремося за виживання, і в такій ситуації вирішили їх не продавати", — заявив Карсель.

Контракт Віктора Циганкова з "Жироною" діє до літа 2027 року. У поточному сезоні півзахисник провів стабільний відрізок, забивши 5 голів та віддавши 2 результативні передачі у всіх турнірах.

спорт футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
