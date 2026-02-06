Спортивный директор Жироны рассказал о трансфере Цыганкова

Виктор Цыганков (в центре) перед матчем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков во время зимнего трансферного окна мог оказаться в другом клубе. Им интересовались представители двух европейских чемпионов.

Каталонский клуб решил оставить лидера, чтобы избежать понижения в классе по итогам сезона, сообщает Marca.

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель подтвердил, что клуб получал предложения по ряду ключевых игроков в зимнее трансферное окно. Среди футболистов, к которым проявляли интерес, был и полузащитник Виктор Цыганков.

Лидер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

По словам функционера, "Жирона" рассматривала поступившие варианты, однако в итоге приняла решение сохранить ведущих исполнителей. Клуб делает ставку на текущий состав и не захотел ослаблять команду в важный отрезок сезона.

Что ждет Цыганкова в будущем

Руководство каталонского клуба объясняет свою позицию спортивными задачами. В "Жироне" считают, что стабильность состава играет ключевую роль в борьбе за сохранение места в лиге, поэтому приоритет был отдан не трансферам, а продлению контрактов.

"Жирона" всегда открыта к продаже игроков, это не секрет. Зимой у нас были предложения по Арнау и Цыганкову, но мы хотим продлить их контракты, потому что это важные футболисты. Сейчас мы боремся за выживание, и в такой ситуации решили их не продавать", — заявил Карсель.

Контракт Виктора Цыганкова с "Жироной" действует до лета 2027 года. В текущем сезоне полузащитник провел стабильный отрезок, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи во всех турнирах.

