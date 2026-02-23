Гайдучик уже навесні може отримати шанс у збірної України

Сергій Ребров проводить тренування національної команди. Фото: УАФ

Журналіст Михайло Співаковський висловився про потенційних дебютантів збірної України з числа гравців УПЛ перед найближчими матчами національної команди. На його думку, навесні у складі можуть з'явитися нові прізвища.

Збірна України зазнала кадрових втрат та потребує оновлення складу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Відповідаючи на запитання про можливих новачків, Михайло Співаковський зазначив, що насамперед звертає увагу на лінію атаки збірної України. Він підкреслив, що серед кандидатів бачить футболістів, які здатні посилити конкуренцію вже найближчим часом.

Єгор Твердохліб перед матчем. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Хто може отримати шанс уже навесні

Співаковський окремо виділив нападника "Полісся" Миколу Гайдучика, а також Єгора Твердохліба. Журналіст відзначив прогрес гравця житомирської команди під час зимових зборів та припустив, що при збереженні поточного рівня гри той може претендувати на запрошення до національної команди.

"Я говорив про те, що хотілося б побачити когось із нападників. Я хотів би, щоб свій шанс отримав Микола Гайдучик. Якщо він гратиме так, як на зборах, тому що я побачив там абсолютно іншого Гайдучика, він робив із м'ячем такі речі, які не асоціюються безпосередньо з футболістом його технічної майстерності", — заявив Співаковський.

