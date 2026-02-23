Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Не Твердохліб — хто може потрапити до збірної України

Не Твердохліб — хто може потрапити до збірної України

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 13:03
Гайдучик уже навесні може отримати шанс у збірної України
Сергій Ребров проводить тренування національної команди. Фото: УАФ

Журналіст Михайло Співаковський висловився про потенційних дебютантів збірної України з числа гравців УПЛ перед найближчими матчами національної команди. На його думку, навесні у складі можуть з'явитися нові прізвища.

Збірна України зазнала кадрових втрат та потребує оновлення складу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Реклама
Читайте також:

Відповідаючи на запитання про можливих новачків, Михайло Співаковський зазначив, що насамперед звертає увагу на лінію атаки збірної України. Він підкреслив, що серед кандидатів бачить футболістів, які здатні посилити конкуренцію вже найближчим часом.

Егор Твердохлеб
Єгор Твердохліб перед матчем. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Хто може отримати шанс уже навесні

Співаковський окремо виділив нападника "Полісся" Миколу Гайдучика, а також Єгора Твердохліба. Журналіст відзначив прогрес гравця житомирської команди під час зимових зборів та припустив, що при збереженні поточного рівня гри той може претендувати на запрошення до національної команди.

"Я говорив про те, що хотілося б побачити когось із нападників. Я хотів би, щоб свій шанс отримав Микола Гайдучик. Якщо він гратиме так, як на зборах, тому що я побачив там абсолютно іншого Гайдучика, він робив із м'ячем такі речі, які не асоціюються безпосередньо з футболістом його технічної майстерності", — заявив Співаковський.

Нагадаємо, колишній тренер львівських "Карпат" опинився за кордоном, де й може продовжити кар'єру.

Форвард збірної України Артем Довбик більше не входить до планів "Роми" і почне наступний сезон в іншому клубі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Єгор Твердохліб
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації