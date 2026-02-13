Відео
Головна Спорт Ребров назвав бажаного суперника для збірної України

Ребров назвав бажаного суперника для збірної України

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 10:37
Ребров назвав принциповий матч для збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України дізналася суперників по груповому етапу Ліги націй сезону 2026/27. За підсумками жеребкування національна команда зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Головний тренер Сергій Ребров оцінив результати розподілу без зайвих емоцій, зазначивши, що легких варіантів на цьому рівні не буває, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Читайте також:

Україна вже перетиналася з Грузією в попередніх циклах, і ця пара знову опинилася в одній групі. Водночас особлива увага прикута до протистояння з Угорщиною з огляду на минулу роботу Сергія Реброва в чемпіонаті цієї країни.

Сергей Ребров
Сергій Ребров керує тренуванням. Фото: УАФ

Принциповий матч для збірної України

Наставник підкреслив, що вважає квартет досить збалансованим. За його словами, кожна команда здатна нав'язати боротьбу, тому акцент потрібно робити на підготовці та власній грі, а не на статусі суперників.

"Усі команди сильні. На жаль, знову гратимемо проти Грузії, але загалом група рівна, потрібно готуватися та грати. Я не дуже хотів отримати в нашу групу Угорщину, але це буде принципова зустріч, а я думаю насамперед про свою команду", — розповів Ребров.

Нагадаємо, відома олімпійська чемпіонка підтримала українського скелетоніста Владислава Гераскевича після рішення про його дискваліфікацію.

Міхеіл Саакашвілі розкритикував олімпійську збірну Грузії та підбір спортсменів до національної команди.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
