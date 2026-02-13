Ребров назвал принципиальный матч для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Лиги наций сезона 2026/27. По итогам жеребьевки национальная команда сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Главный тренер Сергей Ребров оценил результаты распределения без лишних эмоций, отметив, что легких вариантов на этом уровне не бывает, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Украина уже пересекалась с Грузией в предыдущих циклах, и эта пара снова оказалась в одной группе. В то же время особое внимание приковано к противостоянию с Венгрией, учитывая прошлую работу Сергея Реброва в чемпионате этой страны.

Сергей Ребров руководит тренировкой. Фото: УАФ

Принципиальный матч для сборной Украины

Наставник подчеркнул, что считает квартет достаточно сбалансированным. По его словам, каждая команда способна навязать борьбу, поэтому акцент нужно делать на подготовке и собственной игре, а не на статусе соперников.

"Все команды сильные. К сожалению, снова будем играть против Грузии, но в целом группа ровная, нужно готовиться и играть. Я не очень хотел получить в нашу группу Венгрию, но это будет принципиальная встреча, а я думаю прежде всего о своей команде", — рассказал Ребров.

