Україна
Головна Спорт Ребров відвідав тренування Шахтаря і поспілкувався з Ардою Тураном — відео

Ребров відвідав тренування Шахтаря і поспілкувався з Ардою Тураном — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 23:10
Ребров відвідав Шахтар у Туреччині під час зимових зборів клубу
Сергій Ребров. Фото: УАФ

В Українській прем’єр-лізі тривають зимові тренувальні збори під час паузи в чемпіонаті. Частина клубів готується в Іспанії, інша — в Туреччині.

Після поїздки до Іспанії головний тренер збірної України Сергій Ребров прибув до Туреччини, де відвідав донецький "Шахтар", повідомила пресслужба клубу.

Читайте також:

Ребров відвідав збірників

Наразі відомо, що Ребров побував на тренуванні "Шахтаря", у складі якого виступають гравці національної збірної України.

Наставник національної команди також поспілкувався з головним тренером "Шахтаря" Ардою Тураном.

Донецький "Шахтар" завершив першу половину сезону на другій позиції, поступаючись ЛНЗ лише за додатковими показниками.

футбол ФК Шахтар Сергій Ребров УПЛ Арда Туран
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
