Ребров відвідав Шахтар у Туреччині під час зимових зборів клубу

Сергій Ребров. Фото: УАФ

В Українській прем’єр-лізі тривають зимові тренувальні збори під час паузи в чемпіонаті. Частина клубів готується в Іспанії, інша — в Туреччині.

Після поїздки до Іспанії головний тренер збірної України Сергій Ребров прибув до Туреччини, де відвідав донецький "Шахтар", повідомила пресслужба клубу.

Реклама

Читайте також:

Ребров відвідав збірників

Наразі відомо, що Ребров побував на тренуванні "Шахтаря", у складі якого виступають гравці національної збірної України.

Наставник національної команди також поспілкувався з головним тренером "Шахтаря" Ардою Тураном.

Донецький "Шахтар" завершив першу половину сезону на другій позиції, поступаючись ЛНЗ лише за додатковими показниками.

Нагадаємо, дружина лівого захисника збірної України Олександра Зінченка Влада була під емоціями через дії уболівальниками нідерландського "Аяксу".

Російські хакери почали атакувати Олімпійські ігри-2026 масовими кібератаками.

Раніше стало відомо про головного фаворита у голосуванні на Золотий м'яч-2026.