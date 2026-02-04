Ребров посетил Шахтер в Турции во время зимних сборов клуба

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В Украинской премьер-лиге продолжаются зимние тренировочные сборы во время паузы в чемпионате. Часть клубов готовится в Испании, другая — в Турции.

После поездки в Испанию главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прибыл в Турцию, где посетил донецкий "Шахтер", сообщила пресс-служба клуба.

Ребров посетил сборников

Известно, что Ребров побывал на тренировке "Шахтера", в составе которого выступают игроки национальной сборной Украины.

Наставник национальной команды также пообщался с главным тренером "Шахтера" Ардой Тураном.

Донецкий "Шахтер" завершил первую половину сезона на второй позиции, уступая ЛНЗ лишь по дополнительным показателям.

