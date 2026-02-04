Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров посетил тренировку Шахтера и пообщался с Ардой Тураном — видео

Ребров посетил тренировку Шахтера и пообщался с Ардой Тураном — видео

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 23:10
Ребров посетил Шахтер в Турции во время зимних сборов клуба
Сергей Ребров. Фото: УАФ

В Украинской премьер-лиге продолжаются зимние тренировочные сборы во время паузы в чемпионате. Часть клубов готовится в Испании, другая — в Турции.

После поездки в Испанию главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прибыл в Турцию, где посетил донецкий "Шахтер", сообщила пресс-служба клуба.

Реклама
Читайте также:

Ребров посетил сборников

Известно, что Ребров побывал на тренировке "Шахтера", в составе которого выступают игроки национальной сборной Украины.

Наставник национальной команды также пообщался с главным тренером "Шахтера" Ардой Тураном.

Донецкий "Шахтер" завершил первую половину сезона на второй позиции, уступая ЛНЗ лишь по дополнительным показателям.

Напомним, жена левого защитника сборной Украины Александра Зинченко Влада была под эмоциями из-за действий болельщиками нидерландского "Аякса".

Российские хакеры начали атаковать Олимпийские игры-2026 массовыми кибератаками.

Ранее стало известно о главном фаворите в голосовании на Золотой мяч-2026.

футбол ФК Шахтер Сергей Ребров УПЛ Арда Туран
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации