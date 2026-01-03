Відео
Головна Спорт Величезні гроші для УПЛ — скільки Полісся заплатить Карпатам

Величезні гроші для УПЛ — скільки Полісся заплатить Карпатам

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 21:02
Полісся купить Краснопіра за солідну суму — деталі трансферу
Ігор Краснопір. Фото: "Карпати"

У зимове трансферне вікно "Полісся" активно посилює склад. Черговим новачком стане нападник львівських "Карпат" Ігор Краснопір.

Портал Sport.ua повідомив трансферну вартість футболіста, посилаючись на власні джерела.

Читайте також:
Игорь Краснопир
Ігор Краснопір. Фото: "Карпати"

Вартість Краснопіра для "Полісся"

За даними джерела, сума трансферу 23-річного форварда становитиме 1,1 мільйона євро. Відсоток із цієї суми також отримає львівський "Рух".

Ініціатива запрошення гравця належить головному тренеру "Полісся" Руслану Ротаню, який добре знає можливості Краснопіра за спільною роботою в молодіжній і олімпійській збірних України.

У першій частині поточного сезону Краснопір провів 16 матчів у чемпіонаті України та відзначився чотирма забитими м’ячами у складі "Карпат".

Очікується, що до виїзду команди на зимові збори в Іспанії "Полісся" завершить комплектування складу. Загалом клуб планує обмежитися трьома зимовими новачками — Ігорем Краснопіром і косоварами Іліром Краснічі та Ліндоном Емерллаху.

Нагадаємо, двоє футболістів київського "Динамо" проводять відпустку за кордоном.

Мадридський "Реал" поставив вимогу від Хабі Алонсо — іспанця можуть звільнити.

