Полісся купить Краснопіра за солідну суму — деталі трансферу

У зимове трансферне вікно "Полісся" активно посилює склад. Черговим новачком стане нападник львівських "Карпат" Ігор Краснопір.

Портал Sport.ua повідомив трансферну вартість футболіста, посилаючись на власні джерела.

Ігор Краснопір. Фото: "Карпати"

Вартість Краснопіра для "Полісся"

За даними джерела, сума трансферу 23-річного форварда становитиме 1,1 мільйона євро. Відсоток із цієї суми також отримає львівський "Рух".

Ініціатива запрошення гравця належить головному тренеру "Полісся" Руслану Ротаню, який добре знає можливості Краснопіра за спільною роботою в молодіжній і олімпійській збірних України.

У першій частині поточного сезону Краснопір провів 16 матчів у чемпіонаті України та відзначився чотирма забитими м’ячами у складі "Карпат".

Очікується, що до виїзду команди на зимові збори в Іспанії "Полісся" завершить комплектування складу. Загалом клуб планує обмежитися трьома зимовими новачками — Ігорем Краснопіром і косоварами Іліром Краснічі та Ліндоном Емерллаху.

