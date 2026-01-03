Полесье купит Краснопира за солидную сумму - детали трансфера

Игорь Краснопир. Фото: "Карпаты"

В зимнее трансферное окно "Полесье" активно усиливает состав. Очередным новичком станет нападающий львовских "Карпат" Игорь Краснопир.

Портал Sport.ua сообщил трансферную стоимость футболиста, ссылаясь на собственные источники.

Стоимость Краснопира для "Полесья"

По данным источника, сумма трансфера 23-летнего форварда составит 1,1 миллиона евро. Процент из этой суммы также получит львовский "Рух".

Инициатива приглашения игрока принадлежит главному тренеру "Полесья" Руслану Ротаню, который хорошо знает возможности Краснопира по совместной работе в молодежной и олимпийской сборных Украины.

В первой части текущего сезона Краснопир провел 16 матчей в чемпионате Украины и отметился четырьмя забитыми мячами в составе "Карпат".

Ожидается, что до выезда команды на зимние сборы в Испании "Полесье" завершит комплектование состава. В целом клуб планирует ограничиться тремя зимними новичками — Игорем Краснопиром и косоварами Илиром Красничи и Линдоном Эмерллаху.

