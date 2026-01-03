Видео
Главная Спорт Огромные деньги для УПЛ — сколько Полесье заплатит Карпатам

Огромные деньги для УПЛ — сколько Полесье заплатит Карпатам

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 21:02
Полесье купит Краснопира за солидную сумму - детали трансфера
Игорь Краснопир. Фото: "Карпаты"

В зимнее трансферное окно "Полесье" активно усиливает состав. Очередным новичком станет нападающий львовских "Карпат" Игорь Краснопир.

Портал Sport.ua сообщил трансферную стоимость футболиста, ссылаясь на собственные источники.

Читайте также:
Игорь Краснопир
Игорь Краснопир. Фото: "Карпаты"

Стоимость Краснопира для "Полесья"

По данным источника, сумма трансфера 23-летнего форварда составит 1,1 миллиона евро. Процент из этой суммы также получит львовский "Рух".

Инициатива приглашения игрока принадлежит главному тренеру "Полесья" Руслану Ротаню, который хорошо знает возможности Краснопира по совместной работе в молодежной и олимпийской сборных Украины.

В первой части текущего сезона Краснопир провел 16 матчей в чемпионате Украины и отметился четырьмя забитыми мячами в составе "Карпат".

Ожидается, что до выезда команды на зимние сборы в Испании "Полесье" завершит комплектование состава. В целом клуб планирует ограничиться тремя зимними новичками — Игорем Краснопиром и косоварами Илиром Красничи и Линдоном Эмерллаху.

Напомним, двое футболистов киевского "Динамо" проводят отпуск за границей.

Мадридский "Реал" поставил требование от Хаби Алонсо — испанца могут уволить.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
