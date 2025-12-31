Полесье подписывает Игоря Краснопира из львовских Карпат

Матч "Полесье" - "Карпаты". Фото: "Карпаты"

В житомирском "Полесье" после неактивного летнего трансферного окна планируют все наверстать зимой. В январе команда готовит ряд игроков для усиления состава.

Одним из новичков станет форвард "Карпат" Игорь Краснопир — сообщил паблик "ТаТоТаке".

Игорь Краснопир. Фото: "Карпаты"

Новичок, которого Ротань хорошо знает

По информации источника, житомирский клуб достиг договоренности о переходе нападающего, и тот вскоре должен присоединиться к команде.

Ключевую роль в этом трансфере сыграл главный тренер "волков" Руслан Ротань. Именно он настаивал на кандидатуре 23-летнего форварда, с которым хорошо знаком по работе в молодежной и олимпийской сборных Украины. Тренерский штаб рассматривает Краснопира как игрока, способного сразу усилить атакующее звено, в котором играют Николай Гайдучик и Александр Филиппов.

Отметим, что вопрос перехода уже согласован на уровне руководства клубов. Президент "Полесья" и "Карпат" согласовали все ключевые условия сделки, поэтому трансфер находится на финальной стадии оформления.

В то же время соглашение будет иметь финансовые последствия и для третьей стороны. Согласно договоренностям, заключенным год назад, часть суммы за футболиста получит "Рух", который сохранил за собой процент от будущей продажи игрока.

В этом сезоне Краснопир провел 18 матчей, в которых забил пять мячей и сделал один ассист.

