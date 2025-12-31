Полісся підписує Ігоря Краснопіра зі львівських Карпат

Матч "Полісся" — "Карпати". Фото: "Карпати"

У житомирському "Поліссі" після неактивного літнього трансферного вікна планують усе надолужити взимку. У січні команда готує ряд гравців для підсилення складу.

Одним із новачків стане форвард "Карпат" Ігор Краснопір — повідомив паблік "ТаТоТаке".

Ігор Краснопір. Фото: "Карпати"

Новачок, якого Ротань добре знає

За інформацією джерела, житомирський клуб досяг домовленості щодо переходу нападника, і той невдовзі має приєднатися до команди.

Ключову роль у цьому трансфері відіграв головний тренер "вовків" Руслан Ротань. Саме він наполягав на кандидатурі 23-річного форварда, з яким добре знайомий за роботою в молодіжній та олімпійській збірних України. Тренерський штаб розглядає Краснопіра як гравця, здатного одразу підсилити атакувальну ланку, у якій грають Микола Гайдучик та Олександр Філіпов.

Зазначимо, що питання переходу вже узгоджене на рівні керівництва клубів. Президент "Полісся" та "Карпат" погодили всі ключові умови угоди, тож трансфер перебуває на фінальній стадії оформлення.

Водночас угода матиме фінансові наслідки й для третьої сторони. Згідно з домовленостями, укладеними рік тому, частину суми за футболіста отримає "Рух", який зберіг за собою відсоток від майбутнього продажу гравця.

Цього сезону Краснопір провів 18 матчів, у яких забив п’ять м’ячів та зробив один асист.

