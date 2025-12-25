Полісся підписало гравця збірної Косова — перший трансфер зими

Полісся оголосило про трансфер зірки однієї зі збірних Європи
Житомирське "Полісся" розпочало зимову трансферну кампанію. Першим новачком команди став гравець з європейського чемпіонату.
"Полісся" на своїх ресурсах повідомило про трансфер Ліндона Емерлаху.
"Полісся" підсилило півзахист
Житомирське "Полісся" підсилило центр поля гравцем національної збірної Косова. Клуб оформив трансфер Емерлаху з румунського "ЧФР Клуж", перебивши пропозицію "Металіста 1925".
"Полісся" підписало з 25-річним опорним півзахисником трирічну угоду та отримав у команді 14-й ігровий номер.
Емерлаху стабільно грав за "ЧФР" у нинішньому сезоні, де був не лише гравцем основи, а й регулярно впливав на результат.
Трансферна вартість, за оцінками профільних ресурсів, складає близько 1,3 мільйона євро.
У "Поліссі" розраховують, що новачок додасть команді варіативності, оскільки він може закрити позиції в центрі поля та на флангах.
