Полісся підписало гравця збірної Косова — перший трансфер зими

Ліндон Емерлаху після підписання контракту з керівництвом клубу. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" розпочало зимову трансферну кампанію. Першим новачком команди став гравець з європейського чемпіонату.

"Полісся" на своїх ресурсах повідомило про трансфер Ліндона Емерлаху.

Ліндон Емерлаху. Фото: "Полісся"

"Полісся" підсилило півзахист

Житомирське "Полісся" підсилило центр поля гравцем національної збірної Косова. Клуб оформив трансфер Емерлаху з румунського "ЧФР Клуж", перебивши пропозицію "Металіста 1925".

"Полісся" підписало з 25-річним опорним півзахисником трирічну угоду та отримав у команді 14-й ігровий номер.

Емерлаху стабільно грав за "ЧФР" у нинішньому сезоні, де був не лише гравцем основи, а й регулярно впливав на результат.

Трансферна вартість, за оцінками профільних ресурсів, складає близько 1,3 мільйона євро.

У "Поліссі" розраховують, що новачок додасть команді варіативності, оскільки він може закрити позиції в центрі поля та на флангах.

