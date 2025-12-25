Видео
Спорт

Главная Спорт Полесье объявило о трансфере звезды одной из сборных Европы

Полесье объявило о трансфере звезды одной из сборных Европы

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:23
Полесье подписало игрока сборной Косова — первый трансфер зимы
Линдон Эмерлаху после подписания контракта с руководством клуба. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" начало зимнюю трансферную кампанию. Первым новичком команды стал игрок из европейского чемпионата.

"Полесье" на своих ресурсах сообщило о трансфере Линдона Эмерлаху.

Читайте также:
Линдон Эмерлаху
Линдон Эмерлаху. Фото: "Полесье"

"Полесье" усилило полузащиту

Житомирское "Полесье" усилило центр поля игроком национальной сборной Косова. Клуб оформил трансфер Эмерлаху из румынского "ЧФР Клуж", перебив предложение "Металлиста 1925".

"Полесье" подписало с 25-летним опорным полузащитником трехлетнее соглашение и получил в команде 14-й игровой номер.

Эмерлаху стабильно играл за "ЧФР" в нынешнем сезоне, где был не только игроком основы, но и регулярно влиял на результат.

Трансферная стоимость, по оценкам профильных ресурсов, составляет около 1,3 миллиона евро.

В "Полесье" рассчитывают, что новичок добавит команде вариативности, поскольку он может закрыть позиции в центре поля и на флангах.

Напомним, Игорь Костюк вернет в команду игрока, против которого был Александр Шовковский.

Одесский "Черноморец" уволил главного тренера Александра Кучера.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
