Полесье подписало игрока сборной Косова — первый трансфер зимы

Полесье объявило о трансфере звезды одной из сборных Европы
Житомирское "Полесье" начало зимнюю трансферную кампанию. Первым новичком команды стал игрок из европейского чемпионата.
"Полесье" на своих ресурсах сообщило о трансфере Линдона Эмерлаху.
"Полесье" усилило полузащиту
Житомирское "Полесье" усилило центр поля игроком национальной сборной Косова. Клуб оформил трансфер Эмерлаху из румынского "ЧФР Клуж", перебив предложение "Металлиста 1925".
"Полесье" подписало с 25-летним опорным полузащитником трехлетнее соглашение и получил в команде 14-й игровой номер.
Эмерлаху стабильно играл за "ЧФР" в нынешнем сезоне, где был не только игроком основы, но и регулярно влиял на результат.
Трансферная стоимость, по оценкам профильных ресурсов, составляет около 1,3 миллиона евро.
В "Полесье" рассчитывают, что новичок добавит команде вариативности, поскольку он может закрыть позиции в центре поля и на флангах.
