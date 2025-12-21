Полісся стало одним із найбільших платників податків

Геннадій Буткевич. Фото: кадр з відео

Житомирське "Полісся" планує стати третьою силою в УПЛ. Якщо в плані результатів вони ще йдуть до мети, то в плані бюджету їм вдалося дійти до того рівня.

"Полісся" цього разу на офіційному сайті назвало суму сплачених податків за минулий рік.

Гравці "Полісся" в УПЛ. Фото: "Полісся"

Буткевич та "Полісся" сплатили величезну суму

У 2025 році футбольний клуб, за прогнозами, сплатить близько 60 млн грн податків до бюджету Житомира та області, що є одним із найвищих показників у місті.

За даними міської ради, клуб посів друге місце серед платників податків, поступившись лише Житомиробленерго. Загалом очікується, що сума податкових відрахувань "Полісся" за рік сягне приблизно 130 млн грн.

Окремо зазначається, що президент клубу Геннадій Буткевич також увійшов до топ-15 ключових платників податків Житомира. Він став єдиним приватним підприємцем у цьому списку. Крім того, серед лідерів за податковими надходженнями перебуває й АТБ-МАРКЕТ, де він співвласник.

