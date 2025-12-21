Полесье стало одним из крупнейших налогоплательщиков

Геннадий Буткевич. Фото: кадр из видео

Житомирское "Полесье" планирует стать третьей силой в УПЛ. Если в плане результатов они еще идут к цели, то в плане бюджета им удалось дойти до того уровня.

"Полесье" на этот раз на официальном сайте назвало сумму уплаченных налогов за прошлый год.

Игроки "Полесья" в УПЛ. Фото: "Полесье"

Буткевич и "Полесье" уплатили огромную сумму

В 2025 году футбольный клуб, по прогнозам, заплатит около 60 млн грн налогов в бюджет Житомира и области, что является одним из самых высоких показателей в городе.

По данным городского совета, клуб занял второе место среди налогоплательщиков, уступив лишь Житомироблэнерго. В целом ожидается, что сумма налоговых отчислений "Полесья" за год достигнет примерно 130 млн грн.

Отдельно отмечается, что президент клуба Геннадий Буткевич также вошел в топ-15 ключевых налогоплательщиков Житомира. Он стал единственным частным предпринимателем в этом списке. Кроме того, среди лидеров по налоговым поступлениям находится и АТБ-МАРКЕТ, где он совладелец.

