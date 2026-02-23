Видео
Главная Спорт Ребров может получить в сборную Украины нового форварда из УПЛ

Ребров может получить в сборную Украины нового форварда из УПЛ

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 13:03
Довбика в сборной Украины может заменить форвард из УПЛ
Сергей Ребров проводит тренировку национальной команды. Фото: УАФ

Журналист Михаил Спиваковский высказался о потенциальных дебютантах сборной Украины из числа игроков УПЛ перед ближайшими матчами национальной команды. По его мнению, весной в составе могут появиться новые фамилии.

Сборная Украины понесла кадровые потери и нуждается в обновлении состава, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Отвечая на вопрос о возможных новичках, Михаил Спиваковский отметил, что в первую очередь обращает внимание на линию атаки сборной Украины. Он подчеркнул, что среди кандидатов видит футболистов, которые способны усилить конкуренцию уже в ближайшее время. 

Егор Твердохлеб
Егор Твердохлеб перед матчем. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Кто может получить шанс уже весной

Спиваковский отдельно выделил нападающего "Полесья" Николая Гайдучика, а также Егора Твердохлеба. Журналист отметил прогресс игрока житомирской команды во время зимних сборов и допустил, что при сохранении текущего уровня игры тот может претендовать на приглашение в национальную команду.

"Я говорил о том, что хотелось бы увидеть кого-то из нападающих. Я хотел бы, чтобы свой шанс получил Николай Гайдучик. Если он будет играть так, как на сборах, потому что я увидел там абсолютно другого Гайдучика, он делал с мячом такие вещи, которые не ассоциируются напрямую с футболистом его технического мастерства", — заявил Спиваковский.

Напомним, бывший тренер львовских "Карпат" оказался за границей, где и может продолжить карьеру. 

Форвард сборной Украины Артем Довбик больше не входит в планы "Ромы" и начнет следующий сезон в другом клубе. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Егор Твердохлиб
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
