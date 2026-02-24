Уход Айдына создал финансовый риск для Вереса

Эрен Айдын перед матчем. Фото: instagram.com/erennaydin/

Ровенский "Верес" оказался под угрозой юридических претензий после ситуации с турецким нападающим Эреном Айдыном. Он покинул клуб и был заявлен за азербайджанскую "Зиру".

Уже известно, что 22-летний форвард подписал с новым клубом договор сроком на четыре месяца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

После резонансного ухода Эрена Айдына из Украины появились вопросы относительно действительности его контрактных обязательств. Нынешняя ситуация привела к рискам для "Вереса" как с финансовой, так и с юридической стороны.

Уровенцев имелся действующий контракт с футболистом до середины 2028 года, что означает, что его преждевременный уход может быть расценен как нарушение обязательств.

Эрен Айдын в матче за "Верес". Фото: instagram.com/erennaydin/

Возможные последствия для "Вереса"

Бывший клуб Айдина, стамбульский "Галатасарай", рассматривает возможность обращения в суд с требованием компенсации за переход игрока, в том числе по механизму солидарности или доле от будущего трансфера. По оценкам экспертов, сумма потенциальных требований может достигать около 10 млн евро, если будет доказано нарушение условий первоначального контракта.

Юрист одной из футбольных аналитических программ отметил, что в подобных ситуациях клубам предстоит доказывать правомерность расторжения договоров и оформленных переходов, а также быть готовыми к спорам в международных инстанциях по трудовым и трансферным вопросам игроков. Представители "Галатасарая" официальных комментариев пока не давали.

