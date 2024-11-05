Верес Ровно ищет партнера для новой экипировки на сезон 2025/2026

Футболисты ровенского "Вереса". Фото: "Верес"

Футбольный клуб "Верес" в текущем сезоне находится во второй половине турнирной таблицы, но больше не является главным аутсайдером. При этом у команды вскоре могут возникнуть проблемы с экипировкой.

"Верес" начал поиски нового технического партнера. Об этом клуб сообщил на своем сайте.

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"Верес" готов работать со всеми желающими

Ровенский клуб объявил поиски технического партнера, который сможет разработать для клуба новую игровую форму и другую экипировку на следующий сезон 2025/2026 гг.

Потенциальным партнерам "Верес" предложил заполнить гугл-форму на сайте команды.

Отметим, что в текущем сезоне команда играет в форме

Напомним, нынешнюю форму "Верес" делала испанская компания Kelme.

Подопечные Олега Шандрука в текущем сезоне идут на десятой позиции в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. У команды в активе 12 очков в 12 матчах.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вскоре может перебраться в АПЛ.

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