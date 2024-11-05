Верес Ровно ищет партнера для новой экипировки на сезон 2025/2026

Ровенский Верес некому одевать — что известно
Футбольный клуб "Верес" в текущем сезоне находится во второй половине турнирной таблицы, но больше не является главным аутсайдером. При этом у команды вскоре могут возникнуть проблемы с экипировкой.
"Верес" начал поиски нового технического партнера. Об этом клуб сообщил на своем сайте.
"Верес" готов работать со всеми желающими
Ровенский клуб объявил поиски технического партнера, который сможет разработать для клуба новую игровую форму и другую экипировку на следующий сезон 2025/2026 гг.
Потенциальным партнерам "Верес" предложил заполнить гугл-форму на сайте команды.
Отметим, что в текущем сезоне команда играет в форме
Напомним, нынешнюю форму "Верес" делала испанская компания Kelme.
Подопечные Олега Шандрука в текущем сезоне идут на десятой позиции в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. У команды в активе 12 очков в 12 матчах.
Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вскоре может перебраться в АПЛ.
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