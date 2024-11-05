Верес Рівне шукає партнера для нового екіпірування на сезон 2025/2026

Футболісти рівненського "Вереса". Фото: "Верес"

Футбольний клуб "Верес" цього сезону знаходиться у другій половині турнірної таблиці, але більше не є головним аутсайдером. При цьому у команди можуть виникнути проблеми з екіпіруванням.

"Верес" розпочав пошуки нового технічного партнера. Про це клуб повідомив на своєму сайті.

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Рівненський клуб оголосив пошуки технічного партнера, який зможе розробити для клубу нову ігрову форму та інше екіпірування на наступний сезон 2025/2026 років.

Потенційним партнерам "Верес" запропонував заповнити гугл-форму на сайті команди.

Зазначимо, що у поточному сезоні команда грає у формі

Нинішню форму "Верес" робила іспанська компанія Kelme.

Підопічні Олега Шандрука цього сезону йдуть на десятій позиції в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. У команди в активі 12 очок у 12 матчах.

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