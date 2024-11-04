Мобілізаційний скандал з футболістом Вереса, який забув назву своєї освіти

Віталій Дахновський. Фото: скриншот

Футболіст рівненського "Вереса" Віталій Дахновський опинився у центрі скандалу через його бажання здобути освіту під час мобілізації. Спортмен змусив говорити про себе після невдалого інтерв’ю.

Гравець "Вереса" під час ефіру "Брутального футболу" забув як називається його спеціальність.

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Дахновський назвав свою спеціальність "гідеозія". Потім сказав, що забув, як вона називається.

Під час інтерв’ю футболіст пояснив, що не має бронювання від мобілізації й тому вирішив вчитися на "геодезію".

Блогер: "Так, а що зараз у "Вересі" по бронюванню від мобілізації?"

Дахновський: "На цю мить ми такі самі люди, як всі. Нічого немає, ніякого бронювання".

Блогер: "А як це працює? Клуби першої ліги заброньовані, клуби другої... А УПЛ не заброньовані?"

Дахновський: "Я в цьому не розбираюся, я просто вчуся. Це в мене друга освіта буде".

Блогер: "Це що в тебе, бакалаврат?"

Дахновський: "Не знаю. Я вчуся на "гідеозію". Я просто не можу вимовити це слово. Я просто не знаю, як це називається".

Блогер: "Геодезист".

Дахновський: "Так, правильно. А потім ще на магістра, напевно, піду, якщо зможу вчитись, бо я не дуже люблю вчитися".

Після інтерв’ю Дахновського розкритикували за намагання уникнути мобілізації навчанням на спеціальності, назву якої він не може запам’ятати.

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