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Гравці Вереса підтримали флешмоб президента Зеленського

28 жовтня 2024 15:27
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Верес підтримав флешмоб Зеленського у матчі з Ворсклою
Футболісти "Вереса". Фото: "Верес"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Рівненський "Верес" у матчі 11-го туру УПЛ підтримали флешмоб Президента України Володимира Зеленського. Раніше глава держави вийшов в ефір у чорній футболці з написом make russia small again — зробити Росію знову маленькою.

Про це повідомили ультрас. Фанати "Вереса" від організації BWP також зробили банер з таким слоганом.

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Ультрас Вереса
Вболівальники рівненського "Вереса". Фото: instagram.com/_black_wolf_pack_/

Флешмоб від Зеленського

Флешмоб розпочався після звернення Зеленського від 23 жовтня. Глава держави був у чорній футболці зі слоганом, яку йому раніше подарувала колишня народна депутатка Ганна Гопко.

Зазначимо, що футболку, в якій був Зеленський, випускає бренд ICUV (International Centre for Ukrainian Victory).

На футболці Зеленського зображено карту Московського князівства від 1462 року, коли туди входили Москва, Суздаль та Вологда.

Додамо, що гасло на футболці перероблене з Make America Great Again Рональда Рейгана. Цю фразу також використовував Білл Клінтон в 1992 році, а знову зробив популярним Дональд Трамп у 2016-му.

Нагадаємо, захисник збірної України та "Евертона" Віталій Миколенко перейде в інший топовий чемпіонат.

Топова українська фехтувальниця опублікувала пікантну фотографію у соцмережах.

ультрас Володимир Зеленський Ворскла УПЛ Верес

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16:22 На Донеччині затримали зрадника, який збирав дані про ЗСУ

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