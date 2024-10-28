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Игроки Вереса поддержали флешмоб президента Зеленского

28 октября 2024 15:27
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Вереск поддержал флешмоб Зеленского в матче с Ворсклой
Футболисты "Вереса". Фото: "Вересок"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Ровенский "Верес" в матче 11-го тура УПЛ поддержали флешмоб Президента Украины Владимира Зеленского. Ранее глава государства вышел в эфир в черной футболке с надписью make russia small again — сделать Россию снова маленькой.

Об этом сообщили ультрас. Фанаты "Вереса" от организации BWP также сделали баннер с таким слоганом.

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Ультрас Вереса
Болельщики ровенского "Вереса". Фото: instagram.com/_black_wolf_pack_/

Флешмоб от Зеленского

Флешмоб начался после обращения Зеленского от 23 октября. Глава государства был в черной футболке со слоганом. Ее ему раньше подарила бывшая народная депутат Анна Гопко.

Отметим, что футболку, в которой находился Зеленский, выпускает бренд ICUV (International Centre for Ukrainian Victory).

На футболке Зеленского изображена карта Московского княжества с 1462 года, когда туда входили Москва, Суздаль и Вологда.

Добавим, что лозунг на футболке переработан из Make America Great Again Рональда Рейгана. Эту фразу также использовал Билл Клинтон в 1992 году, а снова сделал популярной Дональд Трамп в 2016-м.

Напомним, защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко перейдет в другой топовый чемпионат.

Топовая украинская фехтовальщица опубликовала пикантную фотографию в соцсетях.

ультрас Владимир Зеленский Ворскла УПЛ Верес

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