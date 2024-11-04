Мобилизационный скандал с футболистом Вересом, забывшим название своего образования

Известный футболист пошел учиться после начала мобилизации
Футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский оказался в центре скандала из-за его желания получить образование во время мобилизации. Спортмен заставил говорить о себе после неудачного интервью.
Игрок "Верес" во время эфира "Брутального футбола" забыл как называется его специальность.
Дахновский будет геодезистом
Дахновский назвал свою специальность "гидеозией". Потом сказал, что забыл, как она называется.
Во время интервью футболист объяснил, что у него нет бронирования от мобилизации и поэтому решил учиться на "геодезию".
Блогер: "Да, а что сейчас в "Вереске" по бронированию от мобилизации?"
Дахновский: "На этот момент мы такие же люди, как все. Ничего нет, никакого бронирования".
Блогер: "А как это работает? Клубы первой лиги забронированы, клубы второй... А УПЛ не забронированы?"
Дахновский: "Я в этом не разбираюсь, я просто учусь. Это у меня второе образование будет".
Блогер: "Это что у тебя, бакалавриат?"
Дахновский: "Не знаю. Я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется".
Блогер: "Геодезист".
Дахновский: "Да, правильно. А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться".
После интервью Дахновского раскритиковали за попытку избежать мобилизации на специальности, название которой он не может запомнить.
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