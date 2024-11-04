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Известный футболист пошел учиться после начала мобилизации

4 ноября 2024 00:55
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Мобилизационный скандал с футболистом Вересом, забывшим название своего образования
Виталий Дахновский. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский оказался в центре скандала из-за его желания получить образование во время мобилизации. Спортмен заставил говорить о себе после неудачного интервью.

Игрок "Верес" во время эфира "Брутального футбола" забыл как называется его специальность.

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Дахновский будет геодезистом

Дахновский назвал свою специальность "гидеозией". Потом сказал, что забыл, как она называется.

Во время интервью футболист объяснил, что у него нет бронирования от мобилизации и поэтому решил учиться на "геодезию".

Блогер: "Да, а что сейчас в "Вереске" по бронированию от мобилизации?"

Дахновский: "На этот момент мы такие же люди, как все. Ничего нет, никакого бронирования".

Блогер: "А как это работает? Клубы первой лиги забронированы, клубы второй... А УПЛ не забронированы?"

Дахновский: "Я в этом не разбираюсь, я просто учусь. Это у меня второе образование будет".

Блогер: "Это что у тебя, бакалавриат?"

Дахновский: "Не знаю. Я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется".

Блогер: "Геодезист".

Дахновский: "Да, правильно. А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться".

После интервью Дахновского раскритиковали за попытку избежать мобилизации на специальности, название которой он не может запомнить.

Напомним, Марино Пушич заявил, что "горняки" в следующем матче сыграют без нападающих.

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мобилизация футбол Ровно УПЛ Верес

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