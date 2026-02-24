Відео
Вересу загрожує позов на 10 млн євро через легіонера

Вересу загрожує позов на 10 млн євро через легіонера

Дата публікації: 24 лютого 2026 11:01
Турецький форвард Айдин втягнув Верес у конфлікт
Ерен Айдин перед матчем. Фото: instagram.com/erennaydin/

Рівненський "Верес" може зіткнутися з юридичними наслідками через історію з турецьким форвардом Ереном Айдином. Футболіст покинув команду та вже заявлений за азербайджанську "Зіру".

Уже відомо, що 22-річний форвард підписав із новим клубом договір терміном на чотири місяці, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Після резонансного від'їзду Ерена Айдина з України з'явилися питання щодо дійсності його контрактних зобов'язань. Нинішня ситуація призвела до ризиків для "Вереса" як із фінансового, так і з юридичного боку.

Рівнянцев мав чинний контракт із футболістом до середини 2028 року, що означає, що його передчасний відхід може бути розцінений як порушення зобов'язань.

Эрен Айдын
Ерен Айдин у матчі за "Верес". Фото: instagram.com/erennaydin/

Можливі наслідки для "Вереса"

Колишній клуб Айдіна, стамбульський "Галатасарай", розглядає можливість звернення до суду з вимогою компенсації за перехід гравця, зокрема за механізмом солідарності або частки від майбутнього трансферу. За оцінками експертів, сума потенційних вимог може сягати близько 10 млн євро, якщо буде доведено порушення умов початкового контракту.

Юрист однієї з футбольних аналітичних програм зазначив, що в таких ситуаціях клуби мають доводити правомірність розірвання договорів та оформлених переходів, а також бути готовими до суперечок у міжнародних інстанціях щодо трудових та трансферних питань гравців. Представники "Галатасарая" офіційних коментарів поки не давали.

Нагадаємо, українські футболісти у складі каталонської "Жирони" стали героями матчу чемпіонату Іспанії з "Алавесом".

За чотири роки повномасштабної війни з Росією українські спортсмени всупереч усім складнощам домоглися яскравих успіхів

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
