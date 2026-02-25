Видео
Степаненко возвращается в УПЛ — о каком клубе речь

Степаненко возвращается в УПЛ — о каком клубе речь

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 10:21
Степаненко возвращается в чемпионат Украины из Турции
Тарас Степаненко в роли капитана "Шахтера". Фото: УНИАН

В ближайшее время "Колос" планирует заявить опытного опорного полузащитника Тараса Степаненко. Ожидается, что 36-летний футболист проведет в Ковалевке как минимум вторую часть текущего сезона.

После этого стороны определятся с дальнейшим сотрудничеством, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Тарас Степаненко был многолетним игроком сборной Украины и одним из самых опытных хавбеков своего поколения. Он провел более сотни матчей за национальную команду, выступал в финальных стадиях чемпионатов Европы и долгие годы играл на высоком уровне в еврокубках, будучи ключевым футболистом в центре поля. 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко в сборной Украины. Фото: УНИАН

Новая глава в карьере Степаненко

Отдельный этап карьеры полузащитника связан с турецким клубом "Эюпспор", куда он перешел в 2024 году после завершения контракта в Украине. Тот трансфер состоялся на правах свободного агента. В Турции Степаненко был игроком ротации и нечасто выходил на поле. 

Если переход в "Колос" будет оформлен официально, для клуба это станет усилением с точки зрения опыта и баланса в средней линии. Решение о возможном продлении сотрудничества, как ожидается, будет принято по завершении текущего сезона. 

Напомним, Джанни Инфантино впервые намекнул на то, что Мексика может потерять право проведения матчей ЧМ-2026. 

Вингер "Челси" Михаил Мудрик сможет вернуться к тренировкам в составе лондонской команды. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
