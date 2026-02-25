ФИФА обеспокоена беспорядками в Мексике перед ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг безопасности проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в Мексике. Выступление главы международной федерации прозвучало на фоне сообщений о вспышке насилия в ряде регионов страны.

Инфантино признал, что беспорядки и протесты в Мексике вызывают вопросы и обсуждения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Джанни Инфантино подчеркнул, что официальных решений о переносе игр пока нет. Он отметил, что ФИФА внимательно следит за ситуацией и поддерживает диалог с местными властями по вопросам безопасности проведения игр на территории страны-хозяйки.

Стадион в Гвадалахаре. Фото: Reuters/Alberto Fajardo

Причина беспорядков в Мексике

Напряженная обстановка возникла после ликвидации лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль-Менчо, что спровоцировало нападения, поджоги автомобилей и блокирование дорог в нескольких штатах, включая крупный Гвадалахару, одно из будущих мест проведения ЧМ-2026. В ответ на вспышку насилия мексиканские власти направили дополнительные силы для стабилизации обстановки.

Власти страны также опровергли сообщения о непосредственных угрозах безопасности на стадионах и туристических объектах, заявив, что к началу чемпионата мира оставлено достаточно времени для восстановления порядка. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что условия для проведения матчей гарантированы, и ФИФА продолжает сотрудничество с федеральными и региональными структурами.

"Мы отслеживаем ситуацию в стране и ведем работу над всеми аспектами обеспечения безопасности. Главное — создать условия, при которых турнир пройдет без каких-либо препятствий для болельщиков и команд. Мы хотим убедиться, что все игры пройдут в безопасной и стабильной обстановке", — заявил Инфантино.

