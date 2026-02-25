ФІФА може відібрати у Мексики право проведення Кубка Світу-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Голова ФІФА Джанні Інфантіно висловився щодо безпекової ситуації навколо матчів чемпіонату світу 2026 року, які мають відбутися в Мексиці. Його заява пролунала на тлі інформації про сплеск насильства в окремих регіонах країни.

Інфантіно визнав, що заворушення та протести в Мексиці викликають питання й обговорення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Diario AS.

Джанні Інфантіно наголосив, що офіційних рішень про перенесення ігор поки що немає. Він зазначив, що ФІФА уважно стежить за ситуацією і підтримує діалог із місцевою владою з питань безпеки проведення ігор на території країни, що прийматиме турнір.

Стадіон у Гвадалахарі. Фото: Reuters/Alberto Fajardo

Причина заворушень у Мексиці

Напружена ситуація виникла після ліквідації лідера наркокартелю "Нове покоління Халіско" Немесіо Осегери Сервантеса, відомого як Ель-Менчо, що спровокувало напади, підпали автомобілів і блокування доріг у кількох штатах, зокрема й у великому Гвадалахарі, одному з майбутніх місць проведення ЧС-2026. У відповідь на спалах насильства мексиканська влада направила додаткові сили для стабілізації обстановки.

Влада країни також спростувала повідомлення про безпосередні загрози безпеці на стадіонах та туристичних об'єктах, заявивши, що до початку чемпіонату світу залишено достатньо часу для відновлення порядку. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум наголосила, що умови для проведення матчів гарантовано, і ФІФА продовжує співпрацю з федеральними та регіональними структурами.

"Ми відстежуємо ситуацію в країні і ведемо роботу над усіма аспектами забезпечення безпеки. Головне — створити умови, за яких турнір пройде без будь-яких перешкод для вболівальників і команд. Ми хочемо переконатися, що всі ігри пройдуть у безпечній і стабільній обстановці", — заявив Інфантіно.

