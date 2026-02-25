Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Чемпіонат світу-2026 у Мексиці під сумнівом після заворушень у країні

Чемпіонат світу-2026 у Мексиці під сумнівом після заворушень у країні

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 09:10
ФІФА може відібрати у Мексики право проведення Кубка Світу-2026
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Голова ФІФА Джанні Інфантіно висловився щодо безпекової ситуації навколо матчів чемпіонату світу 2026 року, які мають відбутися в Мексиці. Його заява пролунала на тлі інформації про сплеск насильства в окремих регіонах країни.

Інфантіно визнав, що заворушення та протести в Мексиці викликають питання й обговорення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Diario AS.

Реклама
Читайте також:

Джанні Інфантіно наголосив, що офіційних рішень про перенесення ігор поки що немає. Він зазначив, що ФІФА уважно стежить за ситуацією і підтримує діалог із місцевою владою з питань безпеки проведення ігор на території країни, що прийматиме турнір.

Стадион в Гвадалахаре
Стадіон у Гвадалахарі. Фото: Reuters/Alberto Fajardo

Причина заворушень у Мексиці

Напружена ситуація виникла після ліквідації лідера наркокартелю "Нове покоління Халіско" Немесіо Осегери Сервантеса, відомого як Ель-Менчо, що спровокувало напади, підпали автомобілів і блокування доріг у кількох штатах, зокрема й у великому Гвадалахарі, одному з майбутніх місць проведення ЧС-2026. У відповідь на спалах насильства мексиканська влада направила додаткові сили для стабілізації обстановки.

Влада країни також спростувала повідомлення про безпосередні загрози безпеці на стадіонах та туристичних об'єктах, заявивши, що до початку чемпіонату світу залишено достатньо часу для відновлення порядку. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум наголосила, що умови для проведення матчів гарантовано, і ФІФА продовжує співпрацю з федеральними та регіональними структурами.

"Ми відстежуємо ситуацію в країні і ведемо роботу над усіма аспектами забезпечення безпеки. Головне — створити умови, за яких турнір пройде без будь-яких перешкод для вболівальників і команд. Ми хочемо переконатися, що всі ігри пройдуть у безпечній і стабільній обстановці", — заявив Інфантіно.

Нагадаємо, хавбек збірної України Михайло Мудрик може отримати дозвіл повернутися до тренувань до кінця березня.

Однією з головних подій року у світі боксу стане реванш Менні Пак'яо та непереможного Флойда Мейвезера.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Мексика Джанні Інфантіно ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації