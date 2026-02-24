Фонсека розкритикував Трампа та Інфантіно через Україну

Пауло Фонсека з дружиною. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Ексголовний тренер "Шахтаря", який зараз очолює "Ліон", Паулу Фонсека висловився щодо міжнародної ситуації у світлі підготовки до чемпіонату світу 2026 року.

Турнір, який приймуть США, Канада і Мексика викликає у тренера складні емоції, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Португальський фахівець зазначив, що на тлі нинішніх подій йому важко сприймати проведення світової першості у Сполучених Штатах. Паулу Фонсека також висловив думку, що в діях американського керівництва пріоритет віддається економічним інтересам, а не гуманітарним питанням.

Паулу Фонсека за роботою. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Що не так із ЧС-2026

Фонсека провів паралель між позицією президента США Дональда Трампа та главою ФІФА Джанні Інфантіно. На думку тренера, прагнення до комерційної вигоди в міжнародному футболі нерідко домінує над принципами справедливості, зокрема в питанні можливого повернення російських команд до змагань.

"Правда в тому, що ми, любителі футболу, хотіли б, щоб чемпіонат світу відбувся де-небудь, а не в США, принаймні не зараз. Ми гратимемо проти Росії в Москві, тоді як українці не можуть грати на своїй території? Знаєте, що я відчув, коли це побачив? Сором", — заявив Фонсека.

