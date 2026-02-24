Відео
Головна Спорт Фонсека пояснив, що не так з майбутнім ЧС-2026

Фонсека пояснив, що не так з майбутнім ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 09:38
Фонсека розкритикував Трампа та Інфантіно через Україну
Пауло Фонсека з дружиною. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Ексголовний тренер "Шахтаря", який зараз очолює "Ліон", Паулу Фонсека висловився щодо міжнародної ситуації у світлі підготовки до чемпіонату світу 2026 року.

Турнір, який приймуть США, Канада і Мексика викликає у тренера складні емоції, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Португальський фахівець зазначив, що на тлі нинішніх подій йому важко сприймати проведення світової першості у Сполучених Штатах. Паулу Фонсека також висловив думку, що в діях американського керівництва пріоритет віддається економічним інтересам, а не гуманітарним питанням.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека за роботою. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Що не так із ЧС-2026

Фонсека провів паралель між позицією президента США Дональда Трампа та главою ФІФА Джанні Інфантіно. На думку тренера, прагнення до комерційної вигоди в міжнародному футболі нерідко домінує над принципами справедливості, зокрема в питанні можливого повернення російських команд до змагань.

"Правда в тому, що ми, любителі футболу, хотіли б, щоб чемпіонат світу відбувся де-небудь, а не в США, принаймні не зараз. Ми гратимемо проти Росії в Москві, тоді як українці не можуть грати на своїй території? Знаєте, що я відчув, коли це побачив? Сором", — заявив Фонсека.

Нагадаємо, Віктор Циганков та Владислав Ванат знову стали героями матчу "Жирони" в чемпіонаті Іспанії.

А екс-наставник "Карпат" Владислав Лупашко вирушив за кордон, де відвідав один із матчів італійської Серії А.

спорт футбол Французька Ліга 1 тренер війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
