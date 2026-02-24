Фонсека раскритиковал ЧМ-2026 в США

Бывший тренер Шахтера раскритиковал Трампа из-за Украины
Бывший главный тренер "Шахтера", а ныне наставник "Лиона" Паулу Фонсека прокомментировал международную ситуацию в контексте предстоящего чемпионата мира 2026 года.
Турнир, который примут США, Канада и Мексика вызывает у тренера сложные эмоции, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.
Португальский специалист отметил, что на фоне нынешних событий ему трудно воспринимать проведение мирового первенства в Соединенных Штатах. Паулу Фонсека также выразил мнение, что в действиях американского руководства приоритет отдается экономическим интересам, а не гуманитарным вопросам.
Что не так с ЧМ-2026
Фонсека провел параллель между позицией президента США Дональда Трампа и главой ФИФА Джанни Инфантино. По мнению тренера, стремление к коммерческой выгоде в международном футболе нередко доминирует над принципами справедливости, в том числе в вопросе возможного возвращения российских команд к соревнованиям.
"Правда в том, что мы, любители футбола, хотели бы, чтобы чемпионат мира состоялся где-нибудь, а не в США, по крайней мере не сейчас. Мы будем играть против России в Москве, тогда как украинцы не могут играть на своей территории? Знаете, что я почувствовал, когда это увидел? Стыд", — заявил Фонсека.
