Фонсека раскритиковал ЧМ-2026 в США

Пауло Фонсека с женой. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Бывший главный тренер "Шахтера", а ныне наставник "Лиона" Паулу Фонсека прокомментировал международную ситуацию в контексте предстоящего чемпионата мира 2026 года.

Турнир, который примут США, Канада и Мексика вызывает у тренера сложные эмоции, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Реклама

Читайте также:

Португальский специалист отметил, что на фоне нынешних событий ему трудно воспринимать проведение мирового первенства в Соединенных Штатах. Паулу Фонсека также выразил мнение, что в действиях американского руководства приоритет отдается экономическим интересам, а не гуманитарным вопросам.

Паулу Фонсека за работой. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Что не так с ЧМ-2026

Фонсека провел параллель между позицией президента США Дональда Трампа и главой ФИФА Джанни Инфантино. По мнению тренера, стремление к коммерческой выгоде в международном футболе нередко доминирует над принципами справедливости, в том числе в вопросе возможного возвращения российских команд к соревнованиям.

"Правда в том, что мы, любители футбола, хотели бы, чтобы чемпионат мира состоялся где-нибудь, а не в США, по крайней мере не сейчас. Мы будем играть против России в Москве, тогда как украинцы не могут играть на своей территории? Знаете, что я почувствовал, когда это увидел? Стыд", — заявил Фонсека.

Напомним, Виктор Цыганков и Владислав Ванат снова стали героями матча "Жироны" в чемпионате Испании.

А экс-наставник "Карпат" Владислав Лупашко отправился за границу, где посетил один из матчей итальянской Серии А.