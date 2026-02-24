Де та коли пройде реванш Мейвезера проти Пакьяо

Флойд Мейвезер (праворуч) та Менні Пакьяо. Фото: Kyodo News via Getty Images

Легендарні боксери Флойд Мейвезер та Менні Пакьяо готуються до реваншу більш ніж через 11 років після їхнього першого поєдинку, який став одним із найкасовіших в історії професійного боксу.

Майбутній бій призначено на 19 вересня 2026 року, він пройде на знаменитій шоу-арені Sphere у Лас-Вегасі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Трансляцію в прямому ефірі забезпечить стримінговий сервіс Netflix, який розширює свою присутність у спортивному мовленні. Раніше цей ресурс став ексклюзивним мовником протистояння Майка Тайсона та Джейка Пола.

Перший поєдинок між Мейвезером та Пакьяо відбувся 2 травня 2015 року на арені MGM Grand Garden Arena, де американець виграв одноголосним рішенням суддів після 12 раундів. Той бій встановив рекорди платних трансляцій: було продано близько 4,6 мільйона PPV-підписок, а виручка від продажу квитків і трансляцій перевищила 500 мільйонів доларів, що зробило його найбагатшим в історії боксу на той момент.

Афіша майбутнього поєдинку. Фото: Netflix

Історія, гроші та очікування

За підсумками того поєдинку Мейвезер заробив орієнтовно близько 220-275 млн доларів, тоді як Пакьяо отримав приблизно 120-150 млн доларів, включно з часткою від трансляцій та квитків. Загальні доходи організаторів ("жива каса" та платні перегляди) склали сотні мільйонів, що забезпечило бою статус найприбутковішого в історії боксу.

"Флойд і я подарували світові один із найбільш значущих боїв в історії, і фанати чекали цього моменту. Цей реванш стане ще більшою подією, тепер у прямому ефірі для мільйонів глядачів на Netflix", — сказав Пак'яо в коментарі з приводу підтвердженої дати та трансляції реваншу.

