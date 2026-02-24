Відео
Пакьяо та Мейвезер зароблять великі гроші під час реваншу — деталі

Пакьяо та Мейвезер зароблять великі гроші під час реваншу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:25
Де та коли пройде реванш Мейвезера проти Пакьяо
Флойд Мейвезер (праворуч) та Менні Пакьяо. Фото: Kyodo News via Getty Images

Легендарні боксери Флойд Мейвезер та Менні Пакьяо готуються до реваншу більш ніж через 11 років після їхнього першого поєдинку, який став одним із найкасовіших в історії професійного боксу.

Майбутній бій призначено на 19 вересня 2026 року, він пройде на знаменитій шоу-арені Sphere у Лас-Вегасі, повідомляє портал Новини.LIVE.



Трансляцію в прямому ефірі забезпечить стримінговий сервіс Netflix, який розширює свою присутність у спортивному мовленні. Раніше цей ресурс став ексклюзивним мовником протистояння Майка Тайсона та Джейка Пола.

Перший поєдинок між Мейвезером та Пакьяо відбувся 2 травня 2015 року на арені MGM Grand Garden Arena, де американець виграв одноголосним рішенням суддів після 12 раундів. Той бій встановив рекорди платних трансляцій: було продано близько 4,6 мільйона PPV-підписок, а виручка від продажу квитків і трансляцій перевищила 500 мільйонів доларів, що зробило його найбагатшим в історії боксу на той момент.

Флойд Мейвезер и Менни Пакьяо
Афіша майбутнього поєдинку. Фото: Netflix

Історія, гроші та очікування

За підсумками того поєдинку Мейвезер заробив орієнтовно близько 220-275 млн доларів, тоді як Пакьяо отримав приблизно 120-150 млн доларів, включно з часткою від трансляцій та квитків. Загальні доходи організаторів ("жива каса" та платні перегляди) склали сотні мільйонів, що забезпечило бою статус найприбутковішого в історії боксу.

"Флойд і я подарували світові один із найбільш значущих боїв в історії, і фанати чекали цього моменту. Цей реванш стане ще більшою подією, тепер у прямому ефірі для мільйонів глядачів на Netflix", — сказав Пак'яо в коментарі з приводу підтвердженої дати та трансляції реваншу.

Нагадаємо, за роки повномасштабної війни українські спортсмени всупереч труднощам зуміли домогтися серйозних успіхів.

Гравці збірної України Владислав Ванат та Віктор Циганков забили по голу за "Жирону" в матчі проти "Алавеса".

спорт Netflix бокс Флойд Мейвезер Менні Пак‘яо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
